"Майдан-3": у ЦПД попередили про нову хвилю дезінформаційної кампанії рф проти України
Київ • УНН
росія посилює дезінформаційну кампанію з метою дестабілізації України, просуваючи наративи про "нелегітимність" української влади та дискредитуючи мобілізаційні зусилля.
російська пропаганда максимально активізувалась в рамках дезінформаційної кампанії "Майдан-3", завдяки якій рф хоче якої максимально дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це заявив Центр протидії дезінформації, передає УНН.
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У ЦПД відзначають, що рф через усі доступні їй інформаційні засоби просуває наратив про "нелегітимність" української влади, намагаючись підштовхнути українців виходити на акції протесту. Також ворог посилив кампанію з дискредитації мобілізації в Україні.
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Росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського – розвідка США16.05.24, 01:25 • 28614 переглядiв
Також в ЦПД наголошують, що ворог таким чином сподівається спровокувати політичну кризу, щоб послабити міжнародну підтримку України та водночас знизити обороноздатність нашої держави.
Нагадаємо
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Володимир Зеленський не втратить свою легітимність після завершення строку повноважень 21 травня, оскільки повноваження глави держави триватимуть до обрання наступного президента України.