Міністри юстиції України та Японії підписали меморандум про співробітництво у правовій сфері. Документ передбачає обмін досвідом та інформацією в антикорупційних зусиллях, судовій реформі та посиленні інституційної спроможності.
Володимир Зеленський заявив, що поки не може оцінити свою роботу на посаді президента України через воєнний стан, що триває, але він пишається тим, що очолює націю, яка захистила себе від викликів.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Баербок заявила, що Володимир Зеленський є правомірним і легітимним президентом України.
росія посилює дезінформаційну кампанію з метою дестабілізації України, просуваючи наративи про "нелегітимність" української влади та дискредитуючи мобілізаційні зусилля.
У ГУР попереджають, що наприкінці травня росія посилить свою дезінформаційну кампанію, ставлячи під сумнів легітимність української влади.
У зв'язку з масштабністю ситуації з російським угрупованням та його втратами було ухвалено рішення про якнайшвидше відкриття додаткового табору для російських військовополонених в Україні.
Міністр юстиції України Денис Малюська визнав, що Конституція потребує вдосконалення, але стверджує, що це не повинно відбуватися під час війни, що триває.
Президент Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня, оскільки його повноваження триватимуть до обрання наступного президента, незважаючи на недосконалість Конституції щодо положень про воєнний час, заявив міністр юстиції Денис Малюська.
Лише за останній місяць ворог здійснив понад 1600 обстрілів мирних міст ракетами, безпілотниками та артилерією, що призвело до загибелі 171 мирного мешканця.
У квітні Україна не призупинила захист прав людини, а частково зняла обмеження, які були застосовані раніше, за словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
У квітні 2024 року Україна не призупинила захист прав, а зняла застереження щодо обмеження певного набору прав, уточнивши існуючі обмеження та зменшивши їх, в рамках своїх міжнародних зобов'язань.
Очільник українського Мін'юсту заявив, що для досягнення міжнародного консенсусу щодо конфіскації російських активів залишилося близько півтора місяця, оскільки саміт G7 в середині червня, ймовірно, формалізує рішення з цього питання.
Україна може обмежити доступ до державних послуг для військовозобов'язаних, які не мають військово-облікових документів, як стимул для виконання ними своїх обов'язків під час мобілізації.
Як повідомляється, Euroclear, який володіє більшістю заморожених активів російського центрального банку в Європі, отримав дозвіл зберегти прибуток, отриманий від цих активів у 2022 і 2023 роках, замість того, щоб використовувати ці кошти на підтримку військових зусиль України.
До середини літа Україна матиме чітке розуміння того, як золотовалютні резерви рф будуть передані Україні та використані.
Україна розраховує розпочати фактичні переговори про вступ до ЄС у першій половині 2024 року, причому переговори відбуватимуться одночасно з секторальною інтеграцією та розширенням економічного безвізового режиму з ЄС.
Україна розглядає можливість запровадження спеціального податку на російські ресурси, такі як нафта, газ і алмази, після перемоги, щоб покрити збитки, завдані агресором, але жодних конкретних рішень ще не ухвалено, оскільки наразі основна увага зосереджена на захопленні російських суверенних активів, золота та валютних резервів.
В Україні є два повноцінно функціонуючі табори для російських військовополонених, тоді як третій ще не був повністю запущений.
Міністерство юстиції очікує, що парламент розгляне законопроект, який дозволить звільнити тисячі ув'язнених для проходження контрактної служби в Збройних силах під час мобілізації та воєнного стану, за винятком засуджених за злочини проти національної безпеки України.
У Києві відкрився офіс Міжнародного реєстру збитків для України, який фіксуватиме всі збитки, завдані російською агресією проти України, і слугуватиме юридичним доказом для обґрунтування вимог про компенсацію. Перші заяви про руйнування житла очікуються вже за кілька тижнів, а також планується включити інші категорії, такі як втрата життя, здоров'я, вимушене переміщення та шкода, завдана навколишньому середовищу.
За словами міністра юстиції України, США можуть розглянути можливість надання військової та фінансової допомоги Україні разом з конфіскацією російських активів в єдиному пакеті, а голосування може відбутися наступного тижня, якщо будуть узгоджені технічні деталі.
Міністр юстиції України Денис Малюська висловив оптимізм щодо схвалення американськими законодавцями з обох партій законопроекту про подальшу підтримку України у її війні проти російського вторгнення.
До українського парламенту подано законопроект, який пропонує умовно-дострокове звільнення від тюремного ув'язнення для тих, хто погодиться на військову службу за контрактом під час нинішнього конфлікту.
Міністр юстиції запропонував мобілізувати 50 000 засуджених, які відбули покарання, для захисту України, очікуючи на законодавчу ініціативу Кабінету Міністрів.
Міністр юстиції України Денис Малюська зустрівся з Представником ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде, щоб обговорити співпрацю у сфері захисту прав дітей у системі правосуддя.
Міністр юстиції України заявив, що щонайменше 50 тисяч осіб з кримінальним минулим, які відбули покарання, можуть бути мобілізовані до армії для захисту України.
Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував необхідність посилення контролю за діями українських спецслужб після того, як розслідування Bihus. Info виявило, що СБУ вела стеження за журналістами.