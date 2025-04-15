Денис Малюська

В Києві відкрили Офіс Реєстру збитків для України: його основні функції і для кого передбачений

У Києві відкрився офіс Міжнародного реєстру збитків для України, який фіксуватиме всі збитки, завдані російською агресією проти України, і слугуватиме юридичним доказом для обґрунтування вимог про компенсацію. Перші заяви про руйнування житла очікуються вже за кілька тижнів, а також планується включити інші категорії, такі як втрата життя, здоров'я, вимушене переміщення та шкода, завдана навколишньому середовищу.