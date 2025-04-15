Денис Малюська

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20453 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137336 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 126638 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128218 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126383 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128627 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193024 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76862 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164087 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115532 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Україна та Японія підписали меморандум про співпрацю у сфері права

Міністри юстиції України та Японії підписали меморандум про співробітництво у правовій сфері. Документ передбачає обмін досвідом та інформацією в антикорупційних зусиллях, судовій реформі та посиленні інституційної спроможності.

Політика • 5 серпня, 13:52 • 24997 перегляди

Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що поки не може оцінити свою роботу на посаді президента України через воєнний стан, що триває, але він пишається тим, що очолює націю, яка захистила себе від викликів.

Війна • 21 травня, 15:27 • 62238 перегляди

Зеленський легітимний Президент України - глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Баербок заявила, що Володимир Зеленський є правомірним і легітимним президентом України.

Війна • 21 травня, 14:45 • 22146 перегляди

"Майдан-3": у ЦПД попередили про нову хвилю дезінформаційної кампанії рф проти України

росія посилює дезінформаційну кампанію з метою дестабілізації України, просуваючи наративи про "нелегітимність" української влади та дискредитуючи мобілізаційні зусилля.

Політика • 20 травня, 10:44 • 18367 перегляди

В кінці травня буде загострення кампанії рф про "втрату" легітимності влади України – ГУР

У ГУР попереджають, що наприкінці травня росія посилить свою дезінформаційну кампанію, ставлячи під сумнів легітимність української влади.

Війна • 16 травня, 11:58 • 27629 перегляди

В Україні вирішили швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених - ГУР

У зв'язку з масштабністю ситуації з російським угрупованням та його втратами було ухвалено рішення про якнайшвидше відкриття додаткового табору для російських військовополонених в Україні.

Суспільство • 12 травня, 11:50 • 29597 перегляди

У Конституції є багато над чим працювати, але не під час війни – Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська визнав, що Конституція потребує вдосконалення, але стверджує, що це не повинно відбуватися під час війни, що триває.

Політика • 10 травня, 08:34 • 17974 перегляди

Після 21 травня президент Зеленський не втратить легітимність - міністр юстиції

Президент Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня, оскільки його повноваження триватимуть до обрання наступного президента, незважаючи на недосконалість Конституції щодо положень про воєнний час, заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Політика • 10 травня, 08:14 • 20176 перегляди

За останній місяць ворог здійснив понад 1600 атак на мирні міста ракетами, безпілотниками та артилерією - Костін

Лише за останній місяць ворог здійснив понад 1600 обстрілів мирних міст ракетами, безпілотниками та артилерією, що призвело до загибелі 171 мирного мешканця.

Війна • 9 травня, 17:32 • 39544 перегляди

Йдеться не про обмеження прав людини, а про часткове скасування обмежень: Лубінець про нову заяву до Ради Європи

У квітні Україна не призупинила захист прав людини, а частково зняла обмеження, які були застосовані раніше, за словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Політика • 29 квітня, 14:24 • 23452 перегляди

Україна зменшила, а не збільшила кількість обмежень: Малюська про нову заяву до Ради Європи

У квітні 2024 року Україна не призупинила захист прав, а зняла застереження щодо обмеження певного набору прав, уточнивши існуючі обмеження та зменшивши їх, в рамках своїх міжнародних зобов'язань.

Війна • 29 квітня, 13:57 • 20364 перегляди

Закінчаться до кінця травня: Малюська про дискусії щодо долі активів рф

Очільник українського Мін'юсту заявив, що для досягнення міжнародного консенсусу щодо конфіскації російських активів залишилося близько півтора місяця, оскільки саміт G7 в середині червня, ймовірно, формалізує рішення з цього питання.

Війна • 27 квітня, 17:44 • 67571 перегляди

В Україні можуть обмежити отримання держпослуг для ухилянтів – Малюська

Україна може обмежити доступ до державних послуг для військовозобов'язаних, які не мають військово-облікових документів, як стимул для виконання ними своїх обов'язків під час мобілізації.

Війна • 20 квітня, 19:50 • 50765 перегляди

Politico: Euroclear дозволили зберегти прибуток від активів рф за два роки. Ідеться про 5 млрд євро

Як повідомляється, Euroclear, який володіє більшістю заморожених активів російського центрального банку в Європі, отримав дозвіл зберегти прибуток, отриманий від цих активів у 2022 і 2023 роках, замість того, щоб використовувати ці кошти на підтримку військових зусиль України.

Економіка • 27 березня, 12:30 • 29060 перегляди
Ексклюзив

Малюська про золотовалютні резерви рф: розуміння формату надходження та використання буде відомо у середині літа

До середини літа Україна матиме чітке розуміння того, як золотовалютні резерви рф будуть передані Україні та використані.

Війна • 25 березня, 10:59 • 135518 перегляди

Переговори щодо вступу в ЄС відбуватимуться одночасно з секторальною інтеграцією - Шмигаль

Україна розраховує розпочати фактичні переговори про вступ до ЄС у першій половині 2024 року, причому переговори відбуватимуться одночасно з секторальною інтеграцією та розширенням економічного безвізового режиму з ЄС.

Економіка • 22 березня, 15:23 • 27689 перегляди
Ексклюзив

Малюська про ідею спеціального податку на газ та нафту рф: це тільки початок обговорення

Україна розглядає можливість запровадження спеціального податку на російські ресурси, такі як нафта, газ і алмази, після перемоги, щоб покрити збитки, завдані агресором, але жодних конкретних рішень ще не ухвалено, оскільки наразі основна увага зосереджена на захопленні російських суверенних активів, золота та валютних резервів.

Війна • 22 березня, 14:44 • 181775 перегляди

В Україні два повноцінно функціонуючих табори для військовополонених - Мін'юст

В Україні є два повноцінно функціонуючі табори для російських військовополонених, тоді як третій ще не був повністю запущений.

Війна • 22 березня, 12:33 • 24503 перегляди

Мобілізація ув'язнених: в Мін'юсті очікують на досить швидкий розгляд законопроєкту у ВР

Міністерство юстиції очікує, що парламент розгляне законопроект, який дозволить звільнити тисячі ув'язнених для проходження контрактної служби в Збройних силах під час мобілізації та воєнного стану, за винятком засуджених за злочини проти національної безпеки України.

Війна • 22 березня, 11:53 • 25774 перегляди

В Києві відкрили Офіс Реєстру збитків для України: його основні функції і для кого передбачений

У Києві відкрився офіс Міжнародного реєстру збитків для України, який фіксуватиме всі збитки, завдані російською агресією проти України, і слугуватиме юридичним доказом для обґрунтування вимог про компенсацію. Перші заяви про руйнування житла очікуються вже за кілька тижнів, а також планується включити інші категорії, такі як втрата життя, здоров'я, вимушене переміщення та шкода, завдана навколишньому середовищу.

Суспільство • 22 березня, 10:58 • 24656 перегляди

США можуть розглядати допомогу Україні та конфіскацію російських активів одним пакетом - Малюська

За словами міністра юстиції України, США можуть розглянути можливість надання військової та фінансової допомоги Україні разом з конфіскацією російських активів в єдиному пакеті, а голосування може відбутися наступного тижня, якщо будуть узгоджені технічні деталі.

Війна • 16 березня, 18:29 • 33544 перегляди

Отримали "оптимістичні сигнали": Малюська у США зробив заяву про допомогу Україні

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив оптимізм щодо схвалення американськими законодавцями з обох партій законопроекту про подальшу підтримку України у її війні проти російського вторгнення.

Війна • 13 березня, 18:55 • 77331 перегляди

Мобілізація ув'язнених: до ВР подали законопроект

До українського парламенту подано законопроект, який пропонує умовно-дострокове звільнення від тюремного ув'язнення для тих, хто погодиться на військову службу за контрактом під час нинішнього конфлікту.

Війна • 13 березня, 17:55 • 28667 перегляди

Парламентарі будуть очікувати внесення законодавчої ініціативи: Фріз про можливу мобілізацію засуджених

Міністр юстиції запропонував мобілізувати 50 000 засуджених, які відбули покарання, для захисту України, очікуючи на законодавчу ініціативу Кабінету Міністрів.

Війна • 9 березня, 10:40 • 83927 перегляди

Малюська зустрівся з головою ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде

Міністр юстиції України Денис Малюська зустрівся з Представником ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде, щоб обговорити співпрацю у сфері захисту прав дітей у системі правосуддя.

Суспільство • 4 березня, 23:07 • 34223 перегляди

Щонайменше 50 тисяч людей з судимістю можна було б мобілізувати - Малюська

Міністр юстиції України заявив, що щонайменше 50 тисяч осіб з кримінальним минулим, які відбули покарання, можуть бути мобілізовані до армії для захисту України.

Суспільство • 17 лютого, 19:35 • 38453 перегляди

Малюська прокоментував розслідування Bihus.Info про СБУ: "Сором за роботу спецслужби"

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував необхідність посилення контролю за діями українських спецслужб після того, як розслідування Bihus. Info виявило, що СБУ вела стеження за журналістами.

Кримінал та НП • 6 лютого, 09:23 • 21144 перегляди