Малюська прокоментував розслідування Bihus.Info про СБУ: "Сором за роботу спецслужби"
Київ • УНН
Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував необхідність посилення контролю за діями українських спецслужб після того, як розслідування Bihus.Info виявило, що СБУ вела стеження за журналістами.
Міністр юстиції Денис Малюська після заяв журналістів проєкту Bihus.Info про стеження за ними з боку представників СБУ заявив про сором за "роботу" спецслужби. Він вважає, що потрібно більше контролю за діями спецслужб всередині країни. Про це Малюська написав у Facebook, повідомляє УНН.
Передивився сюжет BIHUS.Info. Пишаюсь якістю розслідування журналістів. Сором за "роботу" спецслужби. Враховуючи увагу міжнародних медіа, прикуту до України, думаю у нас не більше доби щоб показати правильну реакцію та зробити правильні меседжі
Він нагадав, що за законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, Президент та прокуратура.
"Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю потрібна оперативна реакція і комунікація усіх гілок влади", - вказав міністр.
Він наголосив, що необхідно встановити більше контролю за діями спецслужб всередині країни.
Нагадаємо
Журналісти "BIHUS Info" показали обличчя тих хто слідкував за їхніми працівниками у заміському комплексі. Розслідувачі переконані, що за ними слідкували працівники СБУ, які мали б займатися питаннями захисту нашої державності, а не пошуком компроматів на незалежні медіа.
Після чого керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили саме через стеження за редакцією "Bihus.Info".