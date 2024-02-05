Семенченка звільнили з СБУ через стеження за журналістами “Bihus.Info”, покарання чекає й на інших причетних до скандалу правоохоронців
Київ • УНН
Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили за стеження за редакцією сайту новин Bihus.Info.
Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили саме через стеження за редакцією "Bihus.Info". Це підтвердили УНН власні джерела в СБУ.
Як розповідають наші джерела, рішення про це звільнення приймав Голова СБУ Малюк – він направив відповідне подання на Президента, котрий підписав указ.
Позиція керівництва СБУ чітка – не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території рф. Тож "кадри", які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум їх треба відправити на передову.
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У "BIHUS Info" в коментарі до свого нового розслідування, зазначили, що напередодні свого звільнення Семенченко особисто підтвердив їм інформацію про те, що працівники СБУ стежили за журналістами.
Ми поспілкувались з паном Семенченком, і у телефонній розмові він не заперечив причетність ДЗНД до цієї операції.
"Bihus.Info" звинуватили СБУ у стеженні за журналістами, в СБУ від звинувачень відхрестились05.02.24, 22:25 • 31969 переглядiв
Нагадаємо
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