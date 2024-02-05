Семенченка звільнили з СБУ через стеження за журналістами “Bihus.Info”, покарання чекає й на інших причетних до скандалу правоохоронців

Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили саме через стеження за редакцією "Bihus.Info". Це підтвердили УНН власні джерела в СБУ.

Як розповідають наші джерела, рішення про це звільнення приймав Голова СБУ Малюк – він направив відповідне подання на Президента, котрий підписав указ.

Позиція керівництва СБУ чітка – не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території рф. Тож "кадри", які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум їх треба відправити на передову.