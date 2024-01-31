Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, передає УНН.

"Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться в указі №37/2024.

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Відомо, що 27 жовтня 2022 року Семенченко був призначений Начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.

Крім того, він був Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України, полковник Служби безпеки України.

Довідка

Департамент реалізує державну політику у сфері протидії організаціям і окремим особам, метою яких є підрив національної державності, ліквідація незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної та іншої ворожнечі, посягання на права і свободи людини, а також попередження, виявлення і припинення злочинів та інших протиправних діянь, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам держави і безпеки громадян України та віднесені до компетенції Служби безпеки України, реалізує профілактику злочинів у цій сфері.