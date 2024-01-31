Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Семенченко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №37/2024.

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Известно, что 27 октября 2022 года Семенченко был назначен Начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Кроме того, он был Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины, полковник Службы безопасности Украины.

Справка

Департамент реализует государственную политику в сфере противодействия организациям и отдельным лицам, целью которых является подрыв национальной государственности, ликвидация независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганда войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной и другой вражды, посягательство на права и свободы человека, а также предупреждение, выявление и пресечение преступлений и других противоправных деяний, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам государства и безопасности граждан Украины и отнесены к компетенции Службы безопасности Украины, реализует профилактику преступлений в этой сфере.