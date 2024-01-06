Зеленский присвоил главе СБУ Малюку звание генерал-лейтенанта

Поджарили два российских "панциря": воины-разведчики ударили по позициям российской ПВО на белгородщине

Украинские войска нанесли удар по российской противовоздушной обороне в белгородской области и вывели из строя два комплекса "Панцирь С1" стоимостью до 15 миллионов долларов каждый.