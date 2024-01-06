Зеленский присвоил главе СБУ Малюку звание генерал-лейтенанта
Президент Украины Зеленский повысил главу Службы безопасности и его заместителя.
"Задержка" с передачей истребителей F-16 от Дании: в Воздушных силах отреагировали
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат опровергает заявления о задержках с поставкой F-16 из Дании, отмечая отсутствие официальных заявлений и подчеркивая продолжающееся быстрое обучение пилотов.
"Похожа на ракету с парадов в Северной Корее": озвучены новые подтверждения, что рф уже использует северокорейские ракеты
Найденные в Харькове части ракеты указывают на возможное северокорейское происхождение; эксперты также отмечают бессистемность надписей на деталях.
Взрывы прогремели в Днепре - СМИ
Сообщается о взрывах в Днепре. Обнаружены беспилотники, которые пролетели после запуска "шахедов" из Приморско-Ахтарска. Угроза ударов БПЛА нависла над несколькими регионами Украины.
Поджарили два российских "панциря": воины-разведчики ударили по позициям российской ПВО на белгородщине
Украинские войска нанесли удар по российской противовоздушной обороне в белгородской области и вывели из строя два комплекса "Панцирь С1" стоимостью до 15 миллионов долларов каждый.
Оккупанты запустили "шахеды" из Приморско-Ахтарска: четыре области Украины под угрозой атаки
Воздушные силы зафиксировали запуск БПЛА Shahed из Приморско-Ахтарска, предупредив о потенциальной угрозе для украинских регионов.
Глава НБУ рассказал, к какому курсу стоит готовиться украинцам в 2024 году
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что банк не будет прогнозировать обменные курсы, но имеет целью обеспечить стабильность.
Границу с Украиной разблокируют: правительство Польши договорилось с фермерами
Польские фермеры прекратили забастовку в Медыке-Шегине; чиновники обещают удовлетворить их требования, включая субсидии на кукурузу и увеличение кредитов.
Новый законопроект о мобилизации: в комитете ВР планируют принять решение ориентировочно 8-9 января
Комитет Верховной Рады примет решение по обновленному законопроекту о мобилизации на следующей неделе после тщательного рассмотрения.
На каждое проявление российского террора будет адекватный ответ: Зеленский об ударе рф по Покровскому району
Зеленский обещает решительный ответ на российский ракетный обстрел Покровска, в результате которого погибли 11 человек, в том числе дети.