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29 березня, 17:57 • 149653 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 185877 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 206912 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 179726 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 154276 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 159250 перегляди

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28 березня, 16:27 • 150943 перегляди

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Зеленський присвоїв главі СБУ Малюку звання генерал-лейтенанта

Зеленський присвоїв главі СБУ Малюку звання генерал-лейтенанта

Київ • УНН

 • 59597 перегляди

Президент України Зеленський підвищив голову Служби безпеки та його заступника.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв нові військові звання главі СБУ Василю Малюку та його заступнику Олександру Покладу, передає УНН.

Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу – Голові Служби безпеки України 

- йдеться в указі №3/2024.

Крім того, Глава держави присвоїв звання генерал-майора заступнику голови СБУ Олександру Покладу.

"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Покладу Олександру Валентиновичу – заступнику Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі №4/2024.

Кожне прізвище – це історія країни: Зеленський присвоїв звання Герой України 49 захисникам08.07.23, 12:18 • 481721 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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