Зеленський присвоїв главі СБУ Малюку звання генерал-лейтенанта
Київ • УНН
Президент України Зеленський підвищив голову Служби безпеки та його заступника.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв нові військові звання главі СБУ Василю Малюку та його заступнику Олександру Покладу, передає УНН.
Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу – Голові Служби безпеки України
Крім того, Глава держави присвоїв звання генерал-майора заступнику голови СБУ Олександру Покладу.
"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Покладу Олександру Валентиновичу – заступнику Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі №4/2024.
Кожне прізвище – це історія країни: Зеленський присвоїв звання Герой України 49 захисникам08.07.23, 12:18 • 481721 перегляд