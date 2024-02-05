Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за журналистами "Bihus.Info", наказание ждет и других причастных к скандалу правоохранителей

Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили именно из-за слежки за редакцией "Bihus.Info". Это подтвердили УНН собственные источники в СБУ.

Как рассказывают наши источники, решение об этом увольнении принимал Председатель СБУ Малюк - он направил соответствующее представление на Президента, который подписал указ.

Позиция руководства СБУ четкая - не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от подрывов Крымского моста и проведения других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории РФ. Поэтому "кадры", которые следили за редакцией Дениса Бигуса, однозначно должны понести ответственность. Как минимум их надо отправить на передовую. - заявили в СБУ.

Дополнительно

В "BIHUS Info" в комментарии к своему новому расследованию, отметили, что накануне своего увольнения Семенченко лично подтвердил им информацию о том, что работники СБУ следили за журналистами.

Мы пообщались с господином Семенченко, и в телефонном разговоре он не отрицал причастность ДЗНД к этой операции. - сообщили журналисты.

"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились

Напомним

Романа Семенченко уволили с должности главы Департамента защиты национальной 31 января.