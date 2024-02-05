"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  102177 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  111235 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  109733 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  120505 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  229571 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  331721 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  323889 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  285322 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  279165 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229744 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
Loading...
Новости по теме

"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились

Журналисты-расследователи BIHUS Info задокументировали, как сотрудники СБУ шпионили за их командой в загородном комплексе с помощью оборудования для наблюдения, а позже столкнулись с некоторыми из этих сотрудников возле здания СБУ; СБУ отрицала нацеленность на журналистов и утверждала, что расследует дело наркодилеров, связанных с работниками BIHUS Info.

Политика •   •  2899 просмотра
"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились

Херсон под обстрелом оккупантов - Мрочко

российская армия обстреливает Херсон. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Война •   •  4098 просмотра
Херсон под обстрелом оккупантов - Мрочко

рф вдвое сократила срок подготовки личного состава - Евлаш

Руководитель пресс-службы воинской части "Хортица" сообщил, что противник сократил подготовку личного состава с 3-4 месяцев до вдвое меньшей продолжительности, а ежедневное использование российских артиллерийских снарядов также уменьшилось вдвое из-за потерь техники со стороны украинских сил.

Война •   •  6282 просмотра
рф вдвое сократила срок подготовки личного состава - Евлаш

Украина провела третий раунд переговоров с Нидерландами по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Украина и Нидерланды провели в Киеве переговоры по двусторонним гарантиям безопасности и обсудили пересмотренный проект соглашения. Участники отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения.

Политика •   •  9656 просмотра
Украина провела третий раунд переговоров с Нидерландами по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически

Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении охранника, обвиняемого по делу о трагедии в Киеве, когда от осколков ракеты погибли две женщины и ребенок, была автоматически отменена через 6 месяцев, как того требует закон.

Киев •   •  10993 просмотра
Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически

Верховный представитель ЕС Боррель анонсировал визит в Киев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил о своем визите в Киев, но не предоставил никаких подробностей. Рассуждая о военной помощи Украине со стороны ЕС, Боррель в очередной раз призвал страны союза делать в этом отношении все, что возможно.

Война •   •  18459 просмотра
Верховный представитель ЕС Боррель анонсировал визит в Киев

Зеленский посетил три области, чтобы обсудить усиление ПВО и укрепление РЭБ

Президент Зеленский посетил Днепровскую, Черкасскую и Кропивницкую области, чтобы обсудить усиление радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны как основные вопросы и дать поручение по поддержке критической инфраструктуры и экономики.

Война •   •  18981 просмотра
Зеленский посетил три области, чтобы обсудить усиление ПВО и укрепление РЭБ

Зеленский посетил военных, которые проходят лечение в медучреждении Кропивницкого

Президент Зеленский посетил раненых украинских воинов в Кропивницком и наградил некоторых из них орденами и медалями за защиту суверенитета Украины от российских оккупантов под Роботиным и Вербовым.

Война •   •  15712 просмотра
Зеленский посетил военных, которые проходят лечение в медучреждении Кропивницкого

Франция выражает заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в атомном секторе

Франция заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в атомной отрасли для укрепления энергетической безопасности и уменьшения зависимости от россии.

Война •   •  19358 просмотра
Франция выражает заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в атомном секторе

МКИП: за месяц захватчики уничтожили в Украине 31 культурный объект

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило статистику, согласно которой по состоянию на 25 января 2024 года в результате российской агрессии было разрушено 1 938 объектов культурной инфраструктуры, из которых 314 - разрушены и 1 624 - повреждены.

Война •   •  13529 просмотра
МКИП: за месяц захватчики уничтожили в Украине 31 культурный объект