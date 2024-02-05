"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились

Журналисты "BIHUS Info" показали лица тех, кто следил за их работниками в загородном комплексе. Расследователи убеждены, что за ними следили работники СБУ, которые должны заниматься вопросами защиты нашей государственности, а не поиском компроматов на независимые медиа, передает УНН.

Кто представляет наибольшую опасность нацгосударственности во время войны? По мнению СБУ, очевидно, журналисты. ... Да, всю эту позорную "спецоперацию" с участием более 30-ти человек организовал департамент СБУ, чья задача - защита государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя. - заявили журналисты BIHUS Info.

Детали

Журналисты-расследователи выяснили, что за день до их тренинга в загородный комплекс, свой "корпоратив" провела компания СБУшников.

Журналисты задокументировали, что спецназовцы забронировали домики на одноразовые сим-карты, заехали в отель на машинах с номерными знаками, которые обычно используют правоохранители, работающие под прикрытием. А также собрали видео с камер наблюдения, где видно, как правоохранители завезли с собой огромные чемоданы, вероятно с техникой для слежения.

Во время осмотра номеров, журналисты нашли дыры в мебели и стенах отеля, где вероятно спецназовцы спрятали свои устройства для слежки.

Более того своих "преследователей" журналисты "Бигус.Инфо" позже встретили у здания СБУ.

Возможно, в этой истории кому-то удалось бы спрятаться, вот только трудно спрятать такое количество спецслужбистов. Поэтому часть из них мы вскоре встретили возле СБУ. И расспросили, для чего они следили за нашей командой. - отметили журналисты.

В Бигус напомнили, что 31 января из СБУ уволили главу Департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко.

"Мы пообщались с господином Семенченко, и в телефонном разговоре он не отрицал причастность ДЗНД к этой операции.", - сообщили журналисты.

Реакция СБУ

В Службе Безопасности Украины не открещиваются от того, что их сотрудники следили за коллективом "BIHUS Info". Однако, правоохранители настаивают, что следили не за журналистами, а за дилерами наркотиков.

По имеющейся у СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники "Bihus.Info". В частности, одна из операторов, которая фигурировала в уголовном производстве относительно незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. - говорится в официальном комментарии СБУ.

В то же время в СБУ заявили, что они на стороне независимых медиа, и "никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и СМИ в целом".

Следовательно, они приняли "соответствующие кадровые решения" по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизировали направление работы этого подразделения, и возбудили уголовное производство по статье 359 о "Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации".

Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу. - резюмировали в СБУ.

Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info

Напомним,

Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где члены команды Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео, сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения.

Впоследствии СБУ начала устанавливать обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки и провела обыск в комплексе, где велась слежка за членами команды Bihus.Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи.