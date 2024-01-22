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Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info

Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 10:02  •  14629 просмотра

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Национальная полиция Украины открыла четыре уголовных производства по факту незаконного прослушивания и видеосъемки журналистской команды Bihus.Info. Сейчас продолжаются следственные действия, изъяты записи и жесткие диски для проведения экспертиз.

Национальная полиция Украины уже открыла четыре уголовных производства в отношении незаконного прослушивания и видеосъемки участников команды журналистского проекта Bihus.Info. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

Одно производство в Службе безопасности, второе производство даже не одно, а обратилось к нам 4 представителя от Bihus.Info. Мы зарегистрировали 4 производства по статье 182 "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Фактически они внесены на выходных - пятница, суббота. Запланирован ряд следственных действий. Вы знаете, что Служба безопасности уже провела определенные следственные действия. Мы также скоординируем наши действия и будем двигаться

- сказал Иван Выговский.

Напомним

Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где члены команды Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео, сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения.

Впоследствии СБУ начала устанавливать обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки и провела обыск в комплексе, где велась слежка за членами команды Bihus.Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи. 

Спецоперация с участием 30 человек: команда Bihus.Info сообщила новые подробности о слежке за журналистами19 январь 2024, 13:58 • 23402 просмотра

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Криминал и ЧП
Нацполіція відкрила 4 кримінальних проваджень за фактом прослуховування команди Bihus.Info
National Police opens 4 criminal proceedings over wiretapping of Bihus.Info team
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