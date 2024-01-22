Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info
Киев • УНН
Национальная полиция Украины открыла четыре уголовных производства по факту незаконного прослушивания и видеосъемки журналистской команды Bihus.Info. Сейчас продолжаются следственные действия, изъяты записи и жесткие диски для проведения экспертиз.
Национальная полиция Украины уже открыла четыре уголовных производства в отношении незаконного прослушивания и видеосъемки участников команды журналистского проекта Bihus.Info. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает корреспондентка УНН.
Одно производство в Службе безопасности, второе производство даже не одно, а обратилось к нам 4 представителя от Bihus.Info. Мы зарегистрировали 4 производства по статье 182 "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Фактически они внесены на выходных - пятница, суббота. Запланирован ряд следственных действий. Вы знаете, что Служба безопасности уже провела определенные следственные действия. Мы также скоординируем наши действия и будем двигаться
Напомним
Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где члены команды Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.
Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео, сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения.
Впоследствии СБУ начала устанавливать обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки и провела обыск в комплексе, где велась слежка за членами команды Bihus.Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи.
Спецоперация с участием 30 человек: команда Bihus.Info сообщила новые подробности о слежке за журналистами19 январь 2024, 13:58 • 23402 просмотра
Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info
Национальная полиция Украины открыла четыре уголовных производства по факту незаконного прослушивания и видеосъемки журналистской команды Bihus. Info. Сейчас продолжаются следственные действия, изъяты записи и жесткие диски для проведения экспертиз.
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