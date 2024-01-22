Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info

Национальная полиция Украины уже открыла четыре уголовных производства в отношении незаконного прослушивания и видеосъемки участников команды журналистского проекта Bihus.Info. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

Одно производство в Службе безопасности, второе производство даже не одно, а обратилось к нам 4 представителя от Bihus.Info. Мы зарегистрировали 4 производства по статье 182 "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Фактически они внесены на выходных - пятница, суббота. Запланирован ряд следственных действий. Вы знаете, что Служба безопасности уже провела определенные следственные действия. Мы также скоординируем наши действия и будем двигаться - сказал Иван Выговский.

Напомним

Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где члены команды Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео, сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения.

Впоследствии СБУ начала устанавливать обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки и провела обыск в комплексе, где велась слежка за членами команды Bihus.Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи.

Спецоперация с участием 30 человек: команда Bihus.Info сообщила новые подробности о слежке за журналистами