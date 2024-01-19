Спецоперация с участием 30 человек: команда Bihus.Info сообщила новые подробности о слежке за журналистами

Команда Bihus.Info сообщила новые факты о слежке за журналистами. Они заявляют, что к слежке было привлечено не менее 30 человек на территории комплекса "Украинское село" под Киевом. Об этом журналисты узнали после поездки в комплекс и анализа информации от сотрудников, передает УНН со ссылкой на Bihus.Info в Telegram.

Команда Bihus.Info заявляет, что один человек бронировал все номера сотрудников за день до заезда и сразу же после отъезда команды журналистов.

"Оказалось, что ситуация еще более мерзкая, чем казалось: камеры, вероятно, были установлены во всех гостиничных номерах сотрудников и даже в сауне. Один человек бронировал все номера сотрудников за день до заезда и сразу же после нашего отъезда", - сообщили расследователи.

Отмечается, что команда вернулась в место Х - этнографический комплекс "Украинское село" под Киевом, где происходила новогодняя вылазка и слежка за сотрудниками.

Расследователи сообщают, что после общения с персоналом они были поражены масштабами "спецоперации".

"За неделю до нашего прибытия в комплекс приезжал мужчина, которого очень интересовал ресторан. Только не меню, а где стоит елка, колонки и обогреватели. Он забронировал на 26 декабря (день до нашего заезда) те же самые номера, что и у нас, и сауну", - сообщает команда Bihus.Info.

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По их информации, 26 декабря персонал комплекса наблюдал самый странный корпоратив.

"30 человек замолкали каждый раз, когда в ресторан заходили сотрудники. Вероятно, эти же люди установили камеры в гостиничных номерах нашей команды, а также и в сауне. Так, сотрудники вспомнили, что видели в своих комнатах что-то похожее на пожарную сигнализацию. Вот только вчера вечером "сигнализации" на тех местах уже не было", - рассказали расследователи.

Bihus.Info отмечает, что их команда - это в основном девушки.

"Которые переодевались, ходили в душ, в сауну. С этой стороны ситуация выглядит еще более мерзкой. Когда мы заехали - большинство "технической команды" уехало. А когда на следующий день выехали мы, в комплекс позвонил странный человек, который снова забронировал все те номера, в которых жила команда. После этого приехало всего несколько человек, которые взяли ключи от всех номеров. Вероятно, чтобы забрать камеры", - говорится в сообщении Bihus.Info.

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Контекст

Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где журналисты Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения, а все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

Кроме того, он заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года: фрагменты прослушки смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.

"Радио Свобода" со ссылкой на источники сообщила, что Национальная полиция Украины может открыть уголовное производство по прослушиванию и видеосъемке представителей журналистского проекта Bihus.Info.