Спецоперація за участі 30 людей: команда Bihus.Info повідомила нові подробиці щодо стеження за журналістами  

ukenru
29 березня, 17:57 • 104456 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 123717 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 121763 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160077 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135930 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131170 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143524 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145816 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388370 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172453 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.3 м/с
61 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

29 березня, 21:47 • 10474 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 19723 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 16583 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 25111 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 23782 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237352 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388368 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442926 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451191 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 123715 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131946 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126062 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100242 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108884 перегляди
Актуальне
Спецоперація за участі 30 людей: команда Bihus.Info повідомила нові подробиці щодо стеження за журналістами  

Спецоперація за участі 30 людей: команда Bihus.Info повідомила нові подробиці щодо стеження за журналістами  

Київ • УНН

 • 26512 перегляди

Команда Bihus.Info заявляє, що одна людина бронювала усі номери співробітників за день до заїзду та відразу ж після від’їзду команди журналістів.

Команда Bihus.Info повідомила нові факти про стеження за журналістами. Вони заявляють, що до стеження було залучено щонайменше 30 людей на території комплексу "Українське село" під Києвом.  Про це журналісти дізнались після поїздки до комплексу і аналізу інформації від співробітників, передає УНН з посиланням на Bihus.Info  у Telegram.

Команда Bihus.Info заявляє, що одна людина бронювала усі номери співробітників за день до заїзду та відразу ж після від’їзду команди журналістів.

"Виявилось, що ситуація ще мерзенніша, ніж здавалось: камери, ймовірно, були встановлені у всіх готельних номерах співробітників і навіть у сауні. Одна людина бронювала усі номери співробітників за день до заїзду та відразу ж після нашого від’їзду", - повідомили розслідувачі.

Зазначається, що команда  повернулася в місце Х - етнографічний комплекс "Українське село" під Києвом, де відбувалась новорічна вилазка і стеження за співробітниками.

Розслідувачі повідомляють, що  після спілкування з персоналом вони були вражені масштабами "спецоперації".

"За тиждень до нашого прибуття в комплекс приїжджав чоловік, якого дуже цікавив ресторан. Тільки не меню, а де стоїть ялинка, колонки та обігрівачі. Він забронював на 26 грудня (день до нашого заїзду) ті ж самі номери, що й у нас, і сауну", - повідомляє команда Bihus.Info.

Зеленський відреагував на факт стеження за журналістами: будь-який тиск неприпустимий17.01.24, 22:29 • 30143 перегляди

За їх інформацією, 26 грудня персонал комплексу спостерігав найдивніший корпоратив.

"30 людей замовкали щоразу, коли в ресторан заходили співробітники. Ймовірно, ці ж люди встановили камери у готельних номерах нашої команди, а також і в сауні. Так, співробітники згадали, що бачили у своїх кімнатах щось схоже на пожежну сигналізацію. От тільки вчора ввечері "сигналізації" на тих місцях уже не було", - розповіли розслідувачі.

Bihus.Info зауважує, що їх команда - це здебільшого дівчата.

"Які переодягалися, ходили в душ, в сауну. З цього боку ситуація виглядає ще мерзеннішою. Коли ми заїхали - більшість "технічної команди" виїхала. А коли наступного дня виїхали ми, в комплекс подзвонив дивний чоловік, який знову забронював усі ті номери, в яких жила команда. Після цього приїхало всього декілька людей, що взяли ключі від усіх номерів. Ймовірно, щоб забрати камери", - йдеться в повідомленні Bihus.Info.

У СБУ розслідують незаконне прослуховування та відеозйомки команди "Bihus.Info"17.01.24, 15:43 • 20863 перегляди

Контекст

 Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.

Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео і запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Крім того, він заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці.

"Радіо Свобода" з посиланням на джерела повідомила, що Національна поліція України може відкрити кримінальне провадження щодо прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31