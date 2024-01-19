Спецоперація за участі 30 людей: команда Bihus.Info повідомила нові подробиці щодо стеження за журналістами  

Команда Bihus.Info повідомила нові факти про стеження за журналістами. Вони заявляють, що до стеження було залучено щонайменше 30 людей на території комплексу "Українське село" під Києвом. Про це журналісти дізнались після поїздки до комплексу і аналізу інформації від співробітників, передає УНН з посиланням на Bihus.Info у Telegram.

Команда Bihus.Info заявляє, що одна людина бронювала усі номери співробітників за день до заїзду та відразу ж після від’їзду команди журналістів.

"Виявилось, що ситуація ще мерзенніша, ніж здавалось: камери, ймовірно, були встановлені у всіх готельних номерах співробітників і навіть у сауні. Одна людина бронювала усі номери співробітників за день до заїзду та відразу ж після нашого від’їзду", - повідомили розслідувачі.

Зазначається, що команда повернулася в місце Х - етнографічний комплекс "Українське село" під Києвом, де відбувалась новорічна вилазка і стеження за співробітниками.

Розслідувачі повідомляють, що після спілкування з персоналом вони були вражені масштабами "спецоперації".

"За тиждень до нашого прибуття в комплекс приїжджав чоловік, якого дуже цікавив ресторан. Тільки не меню, а де стоїть ялинка, колонки та обігрівачі. Він забронював на 26 грудня (день до нашого заїзду) ті ж самі номери, що й у нас, і сауну", - повідомляє команда Bihus.Info.

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За їх інформацією, 26 грудня персонал комплексу спостерігав найдивніший корпоратив.

"30 людей замовкали щоразу, коли в ресторан заходили співробітники. Ймовірно, ці ж люди встановили камери у готельних номерах нашої команди, а також і в сауні. Так, співробітники згадали, що бачили у своїх кімнатах щось схоже на пожежну сигналізацію. От тільки вчора ввечері "сигналізації" на тих місцях уже не було", - розповіли розслідувачі.

Bihus.Info зауважує, що їх команда - це здебільшого дівчата.

"Які переодягалися, ходили в душ, в сауну. З цього боку ситуація виглядає ще мерзеннішою. Коли ми заїхали - більшість "технічної команди" виїхала. А коли наступного дня виїхали ми, в комплекс подзвонив дивний чоловік, який знову забронював усі ті номери, в яких жила команда. Після цього приїхало всього декілька людей, що взяли ключі від усіх номерів. Ймовірно, щоб забрати камери", - йдеться в повідомленні Bihus.Info.

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Контекст

Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.

Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео і запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Крім того, він заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці.

"Радіо Свобода" з посиланням на джерела повідомила, що Національна поліція України може відкрити кримінальне провадження щодо прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info.