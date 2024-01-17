Нацполіція може відкрити провадження за фактом прослуховування команди "Bihus.Info
Київ • УНН
Поліція може відкрити кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки проєкту Bihus.Info.
Національна поліція України може відкрити кримінальне провадження щодо прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info. Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах передає "Радіо Свобода", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Слідчі поліції перебувають на звʼязку з юристами проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.
Слідчі поліції… чекають на заяву, тоді буде відкрите кримінальне провадження. У цьому випадку слідчим обов’язково потрібна письмова заява від потерпілих, бо стаття належить до категорії приватного звинувачення. І, до речі, провадження може бути не одне
Доповнення
У Службі безпеки України вже заявили, що розслідують обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info.
У відомстві також додали, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних
Контекст
Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.
Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео і запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
Крім того він заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці.