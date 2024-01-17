Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
  •  10591 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
  •  31552 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
  •  81757 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
  •  103774 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
  •  107122 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  138061 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  165754 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  144820 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  137179 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  132326 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
natspolitsiya-mozhet-otkrit-proizvodstvo-po-faktu-proslushivaniya-komandi-bihusinfo

Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 16:27  •  2050 просмотра

Read in English

Полиция может открыть уголовное производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки проекта Bihus.Info.

Национальная полиция Украины может открыть уголовное производство относительно прослушивания и видеосъемки представителей журналистского проекта Bihus.Info. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает "Радио Свобода", передает УНН.

Детали 

Отмечается, что Следователи полиции находятся на связи с юристами проекта журналистских расследований Bihus.Info.

Следователи полиции... ждут заявление, тогда будет открыто уголовное производство. В этом случае следователям обязательно нужно письменное заявление от потерпевших, потому что статья относится к категории частного обвинения. И, кстати, производство может быть не одно

- рассказали журналистам в полиции.

Дополнение 

В Службе безопасности Украины уже заявили, что расследуют обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей журналистского проекта Bihus.Info.

В ведомстве также добавили, что по данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных

Контекст

 Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где журналисты Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества. 

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения, а все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

Кроме того он заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года: фрагменты прослушивания смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
Нацполіція може відкрити провадження за фактом прослуховування команди "Bihus.Info
National Police may open proceedings over wiretapping of Bihus.Info team
Новости по теме

Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info

Полиция может открыть уголовное производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки проекта Bihus. Info.

Криминал и ЧП •   •  2050 просмотра
Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info

Обстрел Херсона: в прибрежных районах города прогремели взрывы

Российские войска атакуют Херсон, вызывая мощные взрывы в прибрежных районах города. Городской голова призвал жителей укрыться в укрытиях и держаться подальше от окон ради безопасности.

Война •   •  2838 просмотра
Обстрел Херсона: в прибрежных районах города прогремели взрывы

Поток желающих свелся к нулю: Юсов о количестве желающих украинцев получить российские паспорта

Количество украинцев, которые стремятся получить российские паспорта на временно оккупированных территориях, упало до нуля, сообщил Андрей Юсов из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он подчеркнул, что людей заставляют получать российские паспорта, но не тысячами, как планировала Россия.

Война •   •  4148 просмотра
Поток желающих свелся к нулю: Юсов о количестве желающих украинцев получить российские паспорта

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для военных на 1 миллиард гривен, для избрания ему меры пресечения.

Криминал и ЧП •   •  10591 просмотра
Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Украинские военные сбили ракету Х-59 над Днепропетровской областью

Как сообщается, ракета была сбита воздушным командованием "Восток".

Война •   •  7131 просмотра
Украинские военные сбили ракету Х-59 над Днепропетровской областью

Зимняя дорога требует повышенного внимания: как избежать ДТП на заснеженных и скользких дорогах

Патрульная полиция Украины консультирует водителей по безопасности дорожного движения зимой, рекомендует быть осторожными и проверять состояние транспортного средства, чтобы избежать аварий. Советы включают в себя плавное управление автомобилем, соблюдение безопасной дистанции и осведомленность об опасных участках на дороге.

Общество •   •  5291 просмотра
Зимняя дорога требует повышенного внимания: как избежать ДТП на заснеженных и скользких дорогах

Сначала подумай, а потом скажи: Зеленский о заявлениях Трампа относительно быстрого завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявления Дональда Трампа о скором прекращении войны в Украине, поставив под сомнение стратегию бывшего президента США.

Политика •   •  7056 просмотра
Сначала подумай, а потом скажи: Зеленский о заявлениях Трампа относительно быстрого завершения войны

Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону, пострадала женщина - ОВА

Российская армия снова атаковала Херсон, в результате чего 66-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Это уже не первый инцидент: 17 января в результате российских обстрелов в регионе были ранены по меньшей мере четыре человека.

Война •   •  8701 просмотра
Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону, пострадала женщина - ОВА

Украинская энергосистема успешно прошла половину отопительного сезона - ДТЭК

По словам генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, благодаря работе ПВО и энергетикам Украина успешно прошла половину этого отопительного сезона без серьезных отключений электроэнергии.

Экономика •   •  7966 просмотра
Украинская энергосистема успешно прошла половину отопительного сезона - ДТЭК

В Китае создали смертоносный мутантный штамм COVID-19: реакция научного сообщества

Китайские ученые создали смертельный мутантный штамм COVID-19 на трансгенных мышах, что приводит к 100% летальному исходу в течение восьми дней. Однако широкое научное сообщество выразило обеспокоенность этим исследованием, назвав его "ужасным" и требуя разъяснений относительно примененных мер безопасности.

COVID-19 •   •  7437 просмотра
В Китае создали смертоносный мутантный штамм COVID-19: реакция научного сообщества