Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info

Национальная полиция Украины может открыть уголовное производство относительно прослушивания и видеосъемки представителей журналистского проекта Bihus.Info. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

Отмечается, что Следователи полиции находятся на связи с юристами проекта журналистских расследований Bihus.Info.

Следователи полиции... ждут заявление, тогда будет открыто уголовное производство. В этом случае следователям обязательно нужно письменное заявление от потерпевших, потому что статья относится к категории частного обвинения. И, кстати, производство может быть не одно - рассказали журналистам в полиции.

Дополнение

В Службе безопасности Украины уже заявили, что расследуют обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей журналистского проекта Bihus.Info.

В ведомстве также добавили, что по данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных

Контекст

Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где журналисты Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения, а все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

Кроме того он заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года: фрагменты прослушивания смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.