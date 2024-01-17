Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info
Киев • УНН
Полиция может открыть уголовное производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки проекта Bihus.Info.
Национальная полиция Украины может открыть уголовное производство относительно прослушивания и видеосъемки представителей журналистского проекта Bihus.Info. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
Отмечается, что Следователи полиции находятся на связи с юристами проекта журналистских расследований Bihus.Info.
Следователи полиции... ждут заявление, тогда будет открыто уголовное производство. В этом случае следователям обязательно нужно письменное заявление от потерпевших, потому что статья относится к категории частного обвинения. И, кстати, производство может быть не одно
Дополнение
В Службе безопасности Украины уже заявили, что расследуют обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей журналистского проекта Bihus.Info.
В ведомстве также добавили, что по данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных
Контекст
Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где журналисты Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.
Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения, а все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
Кроме того он заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года: фрагменты прослушивания смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info
Полиция может открыть уголовное производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки проекта Bihus. Info.
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