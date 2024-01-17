У СБУ розслідують незаконне прослуховування та відеозйомки команди "Bihus.Info"
Київ • УНН
Служба безпеки України розслідує незаконне прослуховування та відеофіксацію представників "Bihus.Info", відкрито кримінальне провадження.
У Службі безпеки України заявили, що розслідують обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту "Bihus.Info" - відкрито кримінальне провадження, передає УНН.
... відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)
У СБУ запевняють, що "прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави".
"Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи відовідно до своєї підслідності", - зазначено у повідомленні.
Контекст
Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.
Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео і запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
Крім того він заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці.