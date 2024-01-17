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У СБУ розслідують незаконне прослуховування та відеозйомки команди "Bihus.Info"

У СБУ розслідують незаконне прослуховування та відеозйомки команди "Bihus.Info"

Київ • УНН

 • 20863 перегляди

Служба безпеки України розслідує незаконне прослуховування та відеофіксацію представників "Bihus.Info", відкрито кримінальне провадження.

У Службі безпеки України заявили, що розслідують обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту "Bihus.Info" - відкрито кримінальне провадження, передає УНН.

... відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)

 - йдеться у повідомленні.

У СБУ запевняють, що "прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави".

"Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи відовідно до своєї підслідності", - зазначено у повідомленні.

Контекст

 Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини. 

Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео і запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Крім того він заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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