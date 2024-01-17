В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"
Киев • УНН
Служба безопасности Украины расследует незаконное прослушивание и видеофиксацию представителей "Bihus.Info", открыто уголовное производство.
В Службе безопасности Украины заявили, что расследуют обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта "Bihus.Info" - открыто уголовное производство, передает УНН.
... открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации)
В СБУ уверяют, что "прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины, как демократического государства".
"Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ. Оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы согласно своей подследственности", - говорится в сообщении.
Контекст
Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где журналисты Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.
Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения, а все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
Кроме того, он заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года: фрагменты прослушивания смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"
Служба безопасности Украины расследует незаконное прослушивание и видеофиксацию представителей "Bihus. Info", открыто уголовное производство.
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