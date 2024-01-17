В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"

В Службе безопасности Украины заявили, что расследуют обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта "Bihus.Info" - открыто уголовное производство, передает УНН.

... открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) - говорится в сообщении.

В СБУ уверяют, что "прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины, как демократического государства".

"Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ. Оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы согласно своей подследственности", - говорится в сообщении.

Контекст

Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где журналисты Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения, а все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

Кроме того, он заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года: фрагменты прослушивания смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.