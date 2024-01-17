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29 березня, 17:57 • 108886 перегляди

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Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 133359 перегляди

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28 березня, 17:13 • 145098 перегляди

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Зеленський відреагував на факт стеження за журналістами: будь-який тиск неприпустимий

Зеленський відреагував на факт стеження за журналістами: будь-який тиск неприпустимий

Київ • УНН

 • 30143 перегляди

Президент України Володимир Зеленський засудив стеження за журналістами, назвавши будь-який подібний тиск "неприйнятним".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на факт стеження за журналістами і наголосив, що "будь-який тиск неприпустимий", передає УНН.

... щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

У СБУ розслідують незаконне прослуховування та відеозйомки команди "Bihus.Info"17.01.24, 15:43 • 20860 переглядiв

Контекст

Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини. 

Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео і запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Крім того він заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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