Зеленський відреагував на факт стеження за журналістами: будь-який тиск неприпустимий
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський засудив стеження за журналістами, назвавши будь-який подібний тиск "неприйнятним".
Президент України Володимир Зеленський відреагував на факт стеження за журналістами і наголосив, що "будь-який тиск неприпустимий", передає УНН.
... щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
У СБУ розслідують незаконне прослуховування та відеозйомки команди "Bihus.Info"17.01.24, 15:43 • 20860 переглядiв
Контекст
Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.
Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео і запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
Крім того він заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці.