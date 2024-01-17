Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами: любое давление недопустимо

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами и подчеркнул, что "любое давление недопустимо", передает УНН.

... относительно ситуации с нашими журналистами. В частности, фактом слежки за журналистами. Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"

Контекст

Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где журналисты Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения, а все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

Кроме того он заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года: фрагменты прослушивания смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.