Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами: любое давление недопустимо
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский осудил слежку за журналистами, назвав любое подобное давление "неприемлемым".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами и подчеркнул, что "любое давление недопустимо", передает УНН.
... относительно ситуации с нашими журналистами. В частности, фактом слежки за журналистами. Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.
В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"17 январь 2024, 13:43 • 16891 просмотр
Контекст
Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где журналисты Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.
Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения, а все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
Кроме того он заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года: фрагменты прослушивания смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами: любое давление недопустимо
Президент Украины Владимир Зеленский осудил слежку за журналистами, назвав любое подобное давление "неприемлемым".
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