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Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами: любое давление недопустимо

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 20:29  •  6899 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский осудил слежку за журналистами, назвав любое подобное давление "неприемлемым".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами и подчеркнул, что "любое давление недопустимо", передает УНН.

... относительно ситуации с нашими журналистами. В частности, фактом слежки за журналистами. Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"17 январь 2024, 13:43 • 16891 просмотр

Контекст

Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где журналисты Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества. 

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения, а все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

Кроме того он заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года: фрагменты прослушивания смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Зеленський відреагував на факт стеження за журналістами: будь-який тиск неприпустимий
Zelensky reacts to the fact of surveillance of journalists: any pressure is unacceptable
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