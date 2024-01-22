Нацполіція відкрила 4 кримінальних проваджень за фактом прослуховування команди Bihus.Info

Національна поліція України вже відкрила чотири кримінальних провадження стосовно незаконного прослуховування та відеозйомки учасників команди журналістського проєкту Bihus.Info. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

Одне провадження в Службі безпеки, друге провадження навіть не одне, а звернулося до нас 4 представники від Bihus.Info. Ми зареєстрували 4 провадження за статею 182 "Порушення недоторканості приватного життя". Фактично вони внесені на вихідних - п’ятниця, субота. Заплановано ряд слідчих дій. Ви знаєте, що Служба безпеки вже провела певні слідчі дії. Ми також скоординуємо наші дії і будемо рухатись