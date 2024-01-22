Нацполіція відкрила 4 кримінальних проваджень за фактом прослуховування команди Bihus.Info
Київ • УНН
Національна поліція України відкрила чотири кримінальні провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки журналістської команди Bihus.Info. Наразі тривають слідчі дії, вилучено записи та жорсткі диски для проведення експертиз.
Національна поліція України вже відкрила чотири кримінальних провадження стосовно незаконного прослуховування та відеозйомки учасників команди журналістського проєкту Bihus.Info. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
Одне провадження в Службі безпеки, друге провадження навіть не одне, а звернулося до нас 4 представники від Bihus.Info. Ми зареєстрували 4 провадження за статею 182 "Порушення недоторканості приватного життя". Фактично вони внесені на вихідних - п’ятниця, субота. Заплановано ряд слідчих дій. Ви знаєте, що Служба безпеки вже провела певні слідчі дії. Ми також скоординуємо наші дії і будемо рухатись
Нагадаємо
Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де члени команди Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.
Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео, повідомив що на відео не журналісти, а оператори та запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни.
Згодом СБУ почала встановлювати обставини незаконного прослуховування та відеозйомки та провела обшук у комплексі, де велося стеження за членами команди Bihus.Info, вилучивши жорсткі диски та відеозаписи.
Спецоперація за участі 30 людей: команда Bihus.Info повідомила нові подробиці щодо стеження за журналістами 19.01.24, 15:58 • 26512 переглядiв