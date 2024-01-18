СБУ вилучила жорсткі диски із записами камер у комплексі, де приховано знімали журналістів Bihus.Info

Представники Служби безпеки України приїхали з обшуком у заміський комплекс, в якому велась незаконна зйомка членів команди Bihus.Info. Тут вони вилучили жорсткі диски з записами камер відеоспостереження. Про це повідомили журналісти Bihus.Info, передає УНН.

Коли журналісти приїхали на місце, слідчі дії з носіями відео вже були завершені, а самі жорсткі диски і реєстратор вилучені. В коментарі представник СБУ зазначив, що не може дати можливості зробити копії, адже, за його словами, жорсткі диски "вже вилучені і запаковані в сейф-пакет". Водночас, він порадив журналістам звернутись за копіями до СБУ наступного дня.

Обшук відбувся в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) за фактом публікації прихованої зйомки та телефонного прослуховування членів команди Bihus.Info. Представники команди Bihus.Info не є в ньому потерпілими, СБУ відкривала провадження за власною ініціативою. Представники редакції звертались із заявами про відкриття кримінального провадження за іншими статтями до Національної поліції, наразі Нацпол не встиг зареєструвати своє провадження.

Зеленський відреагував на факт стеження за журналістами: будь-який тиск неприпустимий

Напередодні з вимогою перевірити факти стеження за журналістами до СБУ звернувся голова Комітету ВР з питань свободи слова, нардеп Ярослав Юрчишин.

Контекст

Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.

Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео і запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Крім того він заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці.