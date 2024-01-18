СБУ изъяла жесткие диски с записями камер в комплексе, где скрыто снимали журналистов Bihus.Info
Киев • УНН
Служба безопасности Украины провела обыск в комплексе, где якобы велась незаконная слежка за членами команды Bihus.Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного использования тайных данных наблюдения.
Представители Службы безопасности Украины приехали с обыском в загородный комплекс, в котором велась незаконная съемка членов команды Bihus.Info. Здесь они изъяли жесткие диски с записями камер видеонаблюдения. Об этом сообщили журналисты Bihus.Info, передает УНН.
Когда журналисты приехали на место, следственные действия с носителями видео уже были завершены, а сами жесткие диски и регистратор изъяты. В комментарии представитель СБУ отметил, что не может дать возможности сделать копии, ведь, по его словам, жесткие диски "уже изъяты и упакованы в сейф-пакет". В то же время, он посоветовал журналистам обратиться за копиями в СБУ на следующий день.
Обыск состоялся в рамках открытого уголовного производства по ст. 359 УКУ (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) по факту публикации скрытой съемки и телефонной прослушки членов команды Bihus.Info. Представители команды Bihus.Info не являются в нем потерпевшими, СБУ открывала производство по собственной инициативе. Представители редакции обращались с заявлениями об открытии уголовного производства по другим статьям в Национальную полицию, пока Нацпол не успел зарегистрировать свое производство.
Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами: любое давление недопустимо17.01.24, 22:29 • 30142 просмотра
Накануне с требованием проверить факты слежки за журналистами в СБУ обратился председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин.
Контекст
Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где журналисты Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.
Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения, а все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
Кроме того он заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года: фрагменты прослушивания смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.