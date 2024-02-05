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"Bihus.Info" звинуватили СБУ у стеженні за журналістами, в СБУ від звинувачень відхрестились

"Bihus.Info" звинуватили СБУ у стеженні за журналістами, в СБУ від звинувачень відхрестились

Київ • УНН

 • 31969 перегляди

Журналісти-розслідувачі BIHUS Info задокументували, як співробітники СБУ шпигували за їхньою командою в заміському комплексі за допомогою обладнання для спостереження, а пізніше зіткнулися з деякими з цих співробітників біля будівлі СБУ; СБУ заперечувала націленість на журналістів і стверджувала, що розслідує справу наркодилерів, пов'язаних з працівниками BIHUS Info.

Журналісти "BIHUS Info" показали обличчя тих хто слідкував за їхніми працівниками у заміському комплексі. Розслідувачі переконані, що за ними слідкували працівники СБУ, які мали б займатися питаннями захисту нашої державності, а не пошуком компроматів на незалежні медіа, передає УНН.

Хто представляє найбільшу небезпеку нацдержавності під час війни? На думку СБУ, вочевидь, журналісти. … Так, всю цю ганебну "спецоперацію" за участі понад 30-ти людей організував департамент СБУ, чиє завдання - захист державного суверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу.

– заявили журналісти BIHUS Info.

Деталі

Журналісти-розслідувачі  з’ясували, що за день до їхнього тренінгу в заміський комплекс, свій "корпоратив"  провела компанія СБУшників.

Журналісти задокументували, що спецпризначенці забронювали будиночки на одноразові сім-карти, заїхали у готель на автівках із номерними знаками, що зазвичай використовують правоохоронці, які працюють під прикриттям. А також зібрали відео з камер спостереження, де видно, як правоохоронці завезли із собою величезні валізи, ймовірно із технікою для слідкування.

Під час огляду номерів, журналісти знайшли дірки в меблях та стінах готелю, де ймовірно спецпризначенці заховали свої пристрої для стеження.

Більше того своїх "переслідувачів" журналісти "Бігус.Інфо" пізніше зустріли біля будівлі СБУ.

Можливо, в цій історії комусь вдалося б заховатись, от тільки важко сховати аж таку кількість спецслужбістів. Тож частину з них ми незабаром зустріли біля СБУ. І розпитали, для чого вони стежили за нашою командою.

 – зазначили журналісти.

У Бігус нагадали, що 31 січня з СБУ звільнили голову Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка.

"Ми поспілкувались з паном Семенченком, і у телефонній розмові він не заперечив причетність ДЗНД до цієї операції.", – повідомили журналісти.

Реакція СБУ

В Службі Безпеки України не відхрещуються від того, що їхні працівники слідкували за колективом "BIHUS Info". Однак, правоохоронці наполягають, що слідкували не за журналістами, а за дилерами наркотиків.

За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники "Bihus.Info". Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

– йдеться в офіційному коментарі СБУ.

Водночас в СБУ заявили, що вони на боці незалежних медіа, і "жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом".

Відтак, вони прийняли "відповідні кадрові рішення" щодо Департаменту захисту національної державності й оптимізували напрям роботи цього підрозділу, та порушили кримінальне провадження  за статтею 359 про "Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації".

Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу.

- резюмували в СБУ.

Нацполіція відкрила 4 кримінальних проваджень за фактом прослуховування команди Bihus.Info22.01.24, 12:02 • 22284 перегляди

Нагадаємо

Youtube-канал "Народна правда" поширив відео, де члени команди Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини.

Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на відео, повідомив що на відео не журналісти, а оператори та запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни.

Згодом СБУ почала встановлювати обставини незаконного прослуховування та відеозйомки та провела обшук у комплексі, де велося стеження за членами команди Bihus.Info, вилучивши жорсткі диски та відеозаписи. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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