Малюська прокомментировал расследование Bihus.Info о СБУ: "Стыд за работу спецслужбы"
Киев • УНН
Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал необходимость усиления контроля за действиями украинских спецслужб после того, как расследование Bihus.Info выявило, что СБУ вела слежку за журналистами.
Министр юстиции Денис Малюська после заявлений журналистов проекта Bihus.Info о слежке за ними со стороны представителей СБУ заявил о стыде за "работу" спецслужбы. Он считает, что нужно больше контроля за действиями спецслужб внутри страны. Об этом Малюська написал в Facebook, сообщает УНН.
Пересмотрел сюжет BIHUS.Info. Горжусь качеством расследования журналистов. Стыд за "работу" спецслужбы. Учитывая внимание международных медиа, прикованное к Украине, думаю у нас не больше суток чтобы показать правильную реакцию и сделать правильные месседжи
Он напомнил, что по закону о СБУ контроль над спецслужбой осуществляют ВРУ, Президент и прокуратура.
"Президент первый шаг сделал раньше, уволив руководителя департамента. Думаю нужна оперативная реакция и коммуникация всех ветвей власти", - указал министр.
Он подчеркнул, что необходимо установить больше контроля за действиями спецслужб внутри страны.
Напомним
Журналисты "BIHUS Info" показали лица тех, кто следил за их работниками в загородном комплексе. Расследователи убеждены, что за ними следили работники СБУ, которые должны заниматься вопросами защиты нашей государственности, а не поиском компроматов на независимые медиа.
После чего руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили именно из-за слежки за редакцией "Bihus.Info".
Малюська прокомментировал расследование Bihus.Info о СБУ: "Стыд за работу спецслужбы"
Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал необходимость усиления контроля за действиями украинских спецслужб после того, как расследование Bihus. Info выявило, что СБУ вела слежку за журналистами.
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