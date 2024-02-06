Малюська прокомментировал расследование Bihus.Info о СБУ: "Стыд за работу спецслужбы"

Министр юстиции Денис Малюська после заявлений журналистов проекта Bihus.Info о слежке за ними со стороны представителей СБУ заявил о стыде за "работу" спецслужбы. Он считает, что нужно больше контроля за действиями спецслужб внутри страны. Об этом Малюська написал в Facebook, сообщает УНН.

Пересмотрел сюжет BIHUS.Info. Горжусь качеством расследования журналистов. Стыд за "работу" спецслужбы. Учитывая внимание международных медиа, прикованное к Украине, думаю у нас не больше суток чтобы показать правильную реакцию и сделать правильные месседжи - написал Малюська.

Он напомнил, что по закону о СБУ контроль над спецслужбой осуществляют ВРУ, Президент и прокуратура.

"Президент первый шаг сделал раньше, уволив руководителя департамента. Думаю нужна оперативная реакция и коммуникация всех ветвей власти", - указал министр.

Он подчеркнул, что необходимо установить больше контроля за действиями спецслужб внутри страны.

Напомним

Журналисты "BIHUS Info" показали лица тех, кто следил за их работниками в загородном комплексе. Расследователи убеждены, что за ними следили работники СБУ, которые должны заниматься вопросами защиты нашей государственности, а не поиском компроматов на независимые медиа.

После чего руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили именно из-за слежки за редакцией "Bihus.Info".