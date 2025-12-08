$42.180.00
7 грудня, 17:16 • 14021 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 24972 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 23573 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 28471 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 52971 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 63042 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 67271 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59063 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61454 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57494 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Шестеро людей поранено внаслідок 615 ударів окупантів по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Шість людей зазнали поранень через ворожі удари по Запорізькому та Пологівському районах. Окупанти завдали 615 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаційні удари, атаки БпЛА, обстріли з РСЗВ та артилерійські удари.

Шестеро людей поранено внаслідок 615 ударів окупантів по Запорізькій області

Шестеро людей поранено через ворожі удари по Запорізькому та Пологівському районах. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, упродовж доби окупанти завдали  615 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, зокрема:

  • війська рф здійснили 27 авіаційних ударів по Розумівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Новоандріївці та Різдв'янці;
    • 346 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Зелене, Солодке;
      • 6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Розумівки, Гуляйполя, Варварівки та Зеленого;
        • 236 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків,  Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Зеленого та Солодкого.

          "Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", - розповів Федоров.

          Нагадаємо

          6 грудня 71-річна жінка та троє чоловіків віком 44, 47 та 50 років отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

          Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Запоріжжі, виникла пожежа - ОВА 25.11.25, 22:55 • 4026 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          СуспільствоВійна в Україні
          Війна в Україні
          Запорізька область