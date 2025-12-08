Шестеро людей поранено внаслідок 615 ударів окупантів по Запорізькій області

Шестеро людей поранено через ворожі удари по Запорізькому та Пологівському районах. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, упродовж доби окупанти завдали 615 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, зокрема:

війська рф здійснили 27 авіаційних ударів по Розумівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Новоандріївці та Різдв'янці;

346 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Зелене, Солодке;

6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Розумівки, Гуляйполя, Варварівки та Зеленого;

236 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Зеленого та Солодкого.

"Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", - розповів Федоров.

Нагадаємо

6 грудня 71-річна жінка та троє чоловіків віком 44, 47 та 50 років отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

