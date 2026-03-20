США екстрено перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі для висадки в Ірані - ЗМІ
19 березня, 18:55 • 13746 перегляди
У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Ексклюзив
19 березня, 16:26 • 27643 перегляди
Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози
19 березня, 15:12 • 27576 перегляди
У ЄС розглядають можливість продовження тимчасового захисту для українців на шостий рік - Euractiv
19 березня, 14:52 • 25385 перегляди
Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico
19 березня, 14:08 • 23391 перегляди
Лідери ЄС очікують швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії
19 березня, 12:16 • 21411 перегляди
НБУ утримується від зниження облікової ставки через інфляцію - зберіг 15%
19 березня, 11:44 • 18265 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів російського концерну "Алмаз-Антей" у Криму
Ексклюзив
19 березня, 11:36 • 17041 перегляди
Чи повернуться українці додому після завершення війни
Ексклюзив
19 березня, 10:35 • 17000 перегляди
НАЗК отримало звернення ІА УНН щодо необхідності проведення моніторингу способу життя заступника голови Держмитслужби Суворова
Україна дедалі більше погіршує як наступальні, так і оборонні можливості росіян - ISW

Київ • УНН

 • 100 перегляди

ЗСУ успішно атакують артилерію та радари ворога для зриву весняного наступу. За зиму та початок весни 2026 року уражено десятки російських засобів ППО.

Україна дедалі більше погіршує як наступальні, так і оборонні можливості росіян - ISW

З початку 2026 року Україна ставить перед росією дедалі більші виклики на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях: українські підрозділи безпілотників все частіше надають пріоритет та успішно здійснюють удари по російській артилерії, операторам безпілотників та логістичних цілях у ближньому тилу для досягнення тактичних ефектів. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що українська кампанія ударів на ближній дистанції проти російського тактичного ближнього тилу дедалі більше погіршує як наступальні, так і оборонні можливості росії, дозволяючи українським силам досягати тактичних успіхів та перешкоджаючи здатності рф проводити артилерійську підготовку до очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року.

Українські сили також вживають систематичних зусиль для послаблення російської протиповітряної оборони та викриття інших цінних активів у російському тилу в рамках своєї кампанії з повітряного перехоплення на середній та дальній дистанціях

- вказують в ISW.

Там наводять слова командувача українських Сил безпілотних систем (СБС) Роберта "Мадьяра" Бровді, який повідомив, що українські війська завдали ударів ще по 23 системах протиповітряної оборони між 1 та 16 березня, загалом уразивши 80 систем протягом зими 2025-2026 років та початку весни 2026 року.

"Деградація російської мережі протиповітряної оборони Україною через концентровані удари по радарах та системах протиповітряної оборони дозволяє наступним українським ударам бути спрямованими на інші цінні об'єкти в російському тилу, розширюючи охоплення української кампанії повітряного перехоплення", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Минулого тижня Україна отримала ракети-перехоплювачі PAC-3 для захисту від балістичних цілей. Нова партія боєприпасів здатна збивати ракети Кинджал, Іскандер та Циркон.

