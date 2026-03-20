Україна дедалі більше погіршує як наступальні, так і оборонні можливості росіян - ISW

З початку 2026 року Україна ставить перед росією дедалі більші виклики на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях: українські підрозділи безпілотників все частіше надають пріоритет та успішно здійснюють удари по російській артилерії, операторам безпілотників та логістичних цілях у ближньому тилу для досягнення тактичних ефектів. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що українська кампанія ударів на ближній дистанції проти російського тактичного ближнього тилу дедалі більше погіршує як наступальні, так і оборонні можливості росії, дозволяючи українським силам досягати тактичних успіхів та перешкоджаючи здатності рф проводити артилерійську підготовку до очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року.

Українські сили також вживають систематичних зусиль для послаблення російської протиповітряної оборони та викриття інших цінних активів у російському тилу в рамках своєї кампанії з повітряного перехоплення на середній та дальній дистанціях - вказують в ISW.

Там наводять слова командувача українських Сил безпілотних систем (СБС) Роберта "Мадьяра" Бровді, який повідомив, що українські війська завдали ударів ще по 23 системах протиповітряної оборони між 1 та 16 березня, загалом уразивши 80 систем протягом зими 2025-2026 років та початку весни 2026 року.

"Деградація російської мережі протиповітряної оборони Україною через концентровані удари по радарах та системах протиповітряної оборони дозволяє наступним українським ударам бути спрямованими на інші цінні об'єкти в російському тилу, розширюючи охоплення української кампанії повітряного перехоплення", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Минулого тижня Україна отримала ракети-перехоплювачі PAC-3 для захисту від балістичних цілей. Нова партія боєприпасів здатна збивати ракети Кинджал, Іскандер та Циркон.

