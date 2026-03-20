Украина все больше ухудшает как наступательные, так и оборонительные возможности россиян - ISW

С начала 2026 года Украина ставит перед россией все более серьезные вызовы на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях: украинские подразделения беспилотников все чаще отдают приоритет и успешно наносят удары по российской артиллерии, операторам беспилотников и логистическим целям в ближнем тылу для достижения тактических эффектов. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что украинская кампания ударов на ближней дистанции против российского тактического ближнего тыла все больше ухудшает как наступательные, так и оборонительные возможности россии, позволяя украинским силам достигать тактических успехов и препятствуя способности рф проводить артиллерийскую подготовку к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года.

Украинские силы также предпринимают систематические усилия для ослабления российской противовоздушной обороны и выявления других ценных активов в российском тылу в рамках своей кампании по воздушному перехвату на средней и дальней дистанциях - указывают в ISW.

Там приводятся слова командующего украинских Сил беспилотных систем (СБС) Роберта "Мадьяра" Бровди, который сообщил, что украинские войска нанесли удары еще по 23 системам противовоздушной обороны между 1 и 16 марта, в общей сложности поразив 80 систем в течение зимы 2025-2026 годов и начала весны 2026 года.

"Деградация российской сети противовоздушной обороны Украиной через концентрированные удары по радарам и системам противовоздушной обороны позволяет последующим украинским ударам быть направленными на другие ценные объекты в российском тылу, расширяя охват украинской кампании воздушного перехвата", - резюмируют аналитики.

Напомним

На прошлой неделе Украина получила ракеты-перехватчики PAC-3 для защиты от баллистических целей. Новая партия боеприпасов способна сбивать ракеты Кинжал, Искандер и Циркон.

