Войны в Украине и Иране - мир приспосабливается к ведению боев с помощью БПЛА

Война в Иране показала, что США и их союзники "медленно приспосабливались" к ведению войны с помощью беспилотников. То же самое происходит и в российско-украинской войне - европейцы спешат наверстать упущенное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Полномасштабная российская агрессия заставила Украину создать мощный, современный потенциал противодействия дронам. Некоторые европейские союзники США по НАТО, в частности Польша, извлекают уроки из опыта боевых действий в Украине и разрабатывают мощные системы противодействия беспилотникам для защиты своих территорий.

Роберт Толласт, научный сотрудник британского военного аналитического центра RUSI, специализирующийся на сухопутных войнах, отметил: Польша сейчас разрабатывает "одну из самых эффективных и плотных систем противодействия беспилотникам в мире". Данная система получила название SAN, в честь одноименной реки в Польше.

По словам Толласта, помимо радиолокационной техники, способной обнаруживать небольшие дроны, летающие на низкой высоте, система SAN также будет состоять из мобильного автопарка из около 700 транспортных средств и 50–60 взводов, каждый из которых будет насчитывать 30–50 военнослужащих.

Это позволит системе гибко охватывать большие территории и обнаруживать дроны размером с коммерческие устройства, которыми пользуются любители, а также дроны Shahed, которые Иран сейчас использует для атак на соседние страны Персидского залива и корабли в Ормузском проливе.

