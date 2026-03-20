$43.960.0750.500.02
ukenru
Графіки відключень електроенергії
900 голів за кар'єру: Мессі випереджає Роналду за "швидкострільністю"

Київ • УНН

 • 13908 перегляди

Аргентинець забив 900-й гол за 1142 матчі, випередивши португальця на 170 ігор. Більшість м'ячів форвард забив під час виступів за іспанську "Барселону".

Ліонель Мессі завдяки 900-у голу у професійному футболі під час матчу 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ між "Інтер Маямі" та "Нешвіллом" перевершив свого одвічного суперника, португальця Кріштіану Роналду, за темпом результативності. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Так, Роналду досяг 900-го голу за 1312 матчів. Мессі для цього знадобилося 1142 матчі.

Досягнення Мессі стало результатом багаторічної стабільності легендарного аргентинця. За 1142 матчі він забив 672 голи за "Барселону", 32 - за ПСЖ, 79 - за "Інтер Маямі" і 115 - за збірну Аргентини.

Навіть у 38 років форвард продовжує встановлювати рекорди та надихати молоде покоління футболістів по всьому світу.

Ліонель Мессі є восьмиразовим володарем "Золотого м'яча", а його найкращі роки пройшли у складі "Барселони". З 2021 року він виступав за "Парі Сен-Жермен", а у 2023-му переїхав до США.

Ліонель Мессі став другим футболістом в історії після Роналду, хто досяг позначки у 900 голів.

