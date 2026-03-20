900 голів за кар'єру: Мессі випереджає Роналду за "швидкострільністю"

Ліонель Мессі завдяки 900-у голу у професійному футболі під час матчу 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ між "Інтер Маямі" та "Нешвіллом" перевершив свого одвічного суперника, португальця Кріштіану Роналду, за темпом результативності. Про це повідомляє УНН.

Так, Роналду досяг 900-го голу за 1312 матчів. Мессі для цього знадобилося 1142 матчі.

Досягнення Мессі стало результатом багаторічної стабільності легендарного аргентинця. За 1142 матчі він забив 672 голи за "Барселону", 32 - за ПСЖ, 79 - за "Інтер Маямі" і 115 - за збірну Аргентини.

Навіть у 38 років форвард продовжує встановлювати рекорди та надихати молоде покоління футболістів по всьому світу.

Ліонель Мессі є восьмиразовим володарем "Золотого м'яча", а його найкращі роки пройшли у складі "Барселони". З 2021 року він виступав за "Парі Сен-Жермен", а у 2023-му переїхав до США.

