900 голов за карьеру: Месси опережает Роналду по "скорострельности"

Лионель Месси благодаря 900-му голу в профессиональном футболе во время матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между "Интер Майами" и "Нэшвиллом" превзошел своего извечного соперника, португальца Криштиану Роналду, по темпу результативности. Об этом сообщает УНН.

Так, Роналду достиг 900-го гола за 1312 матчей. Месси для этого понадобилось 1142 матча.

Достижение Месси стало результатом многолетней стабильности легендарного аргентинца. За 1142 матча он забил 672 гола за "Барселону", 32 - за ПСЖ, 79 - за "Интер Майами" и 115 - за сборную Аргентины.

Даже в 38 лет форвард продолжает устанавливать рекорды и вдохновлять молодое поколение футболистов по всему миру.

Лионель Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", а его лучшие годы прошли в составе "Барселоны". С 2021 года он выступал за "Пари Сен-Жермен", а в 2023-м переехал в США.

Лионель Месси стал вторым футболистом в истории после Роналду, кто достиг отметки в 900 голов.

