900 голов за карьеру: Месси опережает Роналду по "скорострельности"
Киев • УНН
Аргентинец забил 900-й гол за 1142 матча, опередив португальца на 170 игр. Большинство мячей форвард забил во время выступлений за испанскую "Барселону".
Лионель Месси благодаря 900-му голу в профессиональном футболе во время матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между "Интер Майами" и "Нэшвиллом" превзошел своего извечного соперника, португальца Криштиану Роналду, по темпу результативности. Об этом сообщает УНН.
Так, Роналду достиг 900-го гола за 1312 матчей. Месси для этого понадобилось 1142 матча.
Достижение Месси стало результатом многолетней стабильности легендарного аргентинца. За 1142 матча он забил 672 гола за "Барселону", 32 - за ПСЖ, 79 - за "Интер Майами" и 115 - за сборную Аргентины.
Даже в 38 лет форвард продолжает устанавливать рекорды и вдохновлять молодое поколение футболистов по всему миру.
Лионель Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", а его лучшие годы прошли в составе "Барселоны". С 2021 года он выступал за "Пари Сен-Жермен", а в 2023-м переехал в США.
Лионель Месси стал вторым футболистом в истории после Роналду, кто достиг отметки в 900 голов.
Стала известна зарплата Лионеля Месси в американском "Интер Майами"08.03.26, 01:03 • 7472 просмотра