Стала известна зарплата Лионеля Месси в американском "Интер Майами"
Киев • УНН
Совладелец клуба Хорхе Мас заявил, что Месси получает от 70 до 80 миллионов долларов в год. После завершения карьеры игрок, вероятно, станет совладельцем команды.
Аргентинский нападающий Лионель Месси зарабатывает в "Интер Майами" от 70 до 80 миллионов долларов в год. Об этом сообщил совладелец американского клуба Хорхе Мас, информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Отмечается, что 38-летний Месси в прошлом году подписал новый трехлетний контракт, который позволит ему оставаться в команде до 40 лет. Ожидается, что после завершения карьеры аргентинец станет совладельцем клуба.
Причина, почему мне нужны спонсоры мирового уровня, заключается в том, что игроки – дорогие. Я плачу Месси – и он стоит каждого цента – от 70 до 80 миллионов долларов в год, если учесть все
Указывается, что значительную часть расходов на звездных игроков "Интер Майами" покрывает благодаря спонсорским и коммерческим контрактам – они формируют примерно 55% доходов клуба. При этом телевизионные права приносят лишь около 2%.
Напомним
На днях президент США Дональд Трамп провел торжественную встречу с игроками и тренерским штабом клуба "Интер Майами", которые стали победителями чемпионата Major League Soccer. Главным событием мероприятия стало присутствие капитана команды и легенды мирового футбола Лионеля Месси, которого Трамп лично поздравил с очередным титулом.
