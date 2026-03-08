Стала известна зарплата Лионеля Месси в американском "Интер Майами"

$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 17191 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 40526 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 27244 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 29136 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 47782 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 56537 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 63813 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44848 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 86813 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30544 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 17348 просмотра
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу: эксперт объяснил, почему это не противоречит графикам отключений7 марта, 15:20 • 9362 просмотра
очень трудно договориться - Трамп о переговорах между Украиной и россией7 марта, 16:46 • 7450 просмотра
Бельгия еще не передала Украине ни одного из обещанных истребителей F-167 марта, 17:05 • 5250 просмотра
Конфликт в Иране может сыграть на пользу Украине - президент Финляндии19:30 • 5622 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 50634 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 57645 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 86813 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 54417 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 62028 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Израиль
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 17473 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 19861 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 21777 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 23268 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 23420 просмотра
Техника
Фильм
Шахед-136
Золото
MIM-104 Patriot

Стала известна зарплата Лионеля Месси в американском "Интер Майами"

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Совладелец клуба Хорхе Мас заявил, что Месси получает от 70 до 80 миллионов долларов в год. После завершения карьеры игрок, вероятно, станет совладельцем команды.

Аргентинский нападающий Лионель Месси зарабатывает в "Интер Майами" от 70 до 80 миллионов долларов в год. Об этом сообщил совладелец американского клуба Хорхе Мас, информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Отмечается, что 38-летний Месси в прошлом году подписал новый трехлетний контракт, который позволит ему оставаться в команде до 40 лет. Ожидается, что после завершения карьеры аргентинец станет совладельцем клуба.

Причина, почему мне нужны спонсоры мирового уровня, заключается в том, что игроки – дорогие. Я плачу Месси – и он стоит каждого цента – от 70 до 80 миллионов долларов в год, если учесть все

– рассказал Мас.

Указывается, что значительную часть расходов на звездных игроков "Интер Майами" покрывает благодаря спонсорским и коммерческим контрактам – они формируют примерно 55% доходов клуба. При этом телевизионные права приносят лишь около 2%.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп провел торжественную встречу с игроками и тренерским штабом клуба "Интер Майами", которые стали победителями чемпионата Major League Soccer. Главным событием мероприятия стало присутствие капитана команды и легенды мирового футбола Лионеля Месси, которого Трамп лично поздравил с очередным титулом.

"Не вижу себя тренером": Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры07.01.26, 19:05 • 4276 просмотров

Вадим Хлюдзинский

СпортФинансы
Соединённые Штаты