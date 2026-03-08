Стала известна зарплата Лионеля Месси в американском "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси зарабатывает в "Интер Майами" от 70 до 80 миллионов долларов в год. Об этом сообщил совладелец американского клуба Хорхе Мас, информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Отмечается, что 38-летний Месси в прошлом году подписал новый трехлетний контракт, который позволит ему оставаться в команде до 40 лет. Ожидается, что после завершения карьеры аргентинец станет совладельцем клуба.

Причина, почему мне нужны спонсоры мирового уровня, заключается в том, что игроки – дорогие. Я плачу Месси – и он стоит каждого цента – от 70 до 80 миллионов долларов в год, если учесть все – рассказал Мас.

Указывается, что значительную часть расходов на звездных игроков "Интер Майами" покрывает благодаря спонсорским и коммерческим контрактам – они формируют примерно 55% доходов клуба. При этом телевизионные права приносят лишь около 2%.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп провел торжественную встречу с игроками и тренерским штабом клуба "Интер Майами", которые стали победителями чемпионата Major League Soccer. Главным событием мероприятия стало присутствие капитана команды и легенды мирового футбола Лионеля Месси, которого Трамп лично поздравил с очередным титулом.

