Стала відома зарплата Ліонеля Мессі в американському "Інтер Маямі"

Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 17183 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 40492 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 27232 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 29125 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 47773 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 56531 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 63810 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44848 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 86802 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30544 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 17450 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 19852 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 21773 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 23264 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 23416 перегляди
Стала відома зарплата Ліонеля Мессі в американському "Інтер Маямі"

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Співвласник клубу Хорхе Мас заявив що Мессі отримує від 70 до 80 мільйонів доларів на рік. Після завершення кар'єри гравець, імовірно, стане співвласником команди.

Стала відома зарплата Ліонеля Мессі в американському "Інтер Маямі"

Аргентинський нападник Ліонель Мессі заробляє в "Інтер Маямі" від 70 до 80 мільйонів доларів на рік. Про це повідомив співвласник американського клубу Хорхе Мас, інформує УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що 38-річний Мессі минулого року підписав новий трирічний контракт, який дозволить йому залишатися у команді до 40 років. Очікується, що після завершення кар'єри аргентинець стане співвласником клубу.

Причина, чому мені потрібні спонсори світового рівня, полягає в тому, що гравці – дорогі. Я плачу Мессі – і він вартий кожного цента – від 70 до 80 мільйонів доларів на рік, якщо врахувати все

– розповів Мас.

Вказується, що значну частину витрат на зіркових гравців "Інтер Маямі" покриває завдяки спонсорським і комерційним контрактам - вони формують приблизно 55% доходів клубу. При цьому телевізійні права приносять лише близько 2%.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп провів урочисту зустріч із гравцями та тренерським штабом клубу "Інтер Маямі", які стали переможцями чемпіонату Major League Soccer. Головною подією заходу стала присутність капітана команди та легенди світового футболу Ліонеля Мессі, якого Трамп особисто привітав із черговим титулом.

"Не бачу себе тренером": Мессі визначився зі своєю роллю у футболі після завершення кар'єри07.01.26, 19:05 • 4276 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СпортФінанси
Сполучені Штати Америки