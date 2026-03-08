Стала відома зарплата Ліонеля Мессі в американському "Інтер Маямі"

Аргентинський нападник Ліонель Мессі заробляє в "Інтер Маямі" від 70 до 80 мільйонів доларів на рік. Про це повідомив співвласник американського клубу Хорхе Мас, інформує УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що 38-річний Мессі минулого року підписав новий трирічний контракт, який дозволить йому залишатися у команді до 40 років. Очікується, що після завершення кар'єри аргентинець стане співвласником клубу.

Причина, чому мені потрібні спонсори світового рівня, полягає в тому, що гравці – дорогі. Я плачу Мессі – і він вартий кожного цента – від 70 до 80 мільйонів доларів на рік, якщо врахувати все – розповів Мас.

Вказується, що значну частину витрат на зіркових гравців "Інтер Маямі" покриває завдяки спонсорським і комерційним контрактам - вони формують приблизно 55% доходів клубу. При цьому телевізійні права приносять лише близько 2%.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп провів урочисту зустріч із гравцями та тренерським штабом клубу "Інтер Маямі", які стали переможцями чемпіонату Major League Soccer. Головною подією заходу стала присутність капітана команди та легенди світового футболу Ліонеля Мессі, якого Трамп особисто привітав із черговим титулом.

