Їм дуже важко домовитися - Трамп про переговори між Україною та росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та росії "дуже важко домовитися" щодо припинення війни, зазначивши, що між країнами панує величезна ненависть. Про це він повідомив на саміті "Щит Америки" в Доралі (штат Флорида), пише УНН.

Знаєте, Україна і росія — можна було б подумати, що між ними існує якась дружба, але ненависть між ними величезна. Їм дуже важко домовитися. Дуже, дуже важко - сказав Трамп.

"Побачимо, що буде далі. Ми вже багато разів були близькі до цього, але одна зі сторін завжди відступала. Але знаєте, ми насправді не програємо. Це вони програють. На нас це не дуже впливає, бо нас розділяє океан", - сказав президент США й додав: "Я роблю це як послугу Європі. На все життя".

Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено - Зеленський