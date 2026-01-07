"Не бачу себе тренером": Мессі визначився зі своєю роллю у футболі після завершення кар'єри
Київ • УНН
Ліонель Мессі заявив, що не бачить себе тренером після завершення кар'єри, а волів би бути власником власного клубу. Він вже об'єднався з Луїсом Суаресом для створення уругвайської команди четвертого дивізіону "Депортіво LSM".
Форвард збірної Аргентини та американського "Інтер Маямі" Ліонель Мессі заявив, що не бачить себе у ролі тренера після завершення кар’єри. Аргентинець хоче мати власний клуб. Про це повідомляє ESPN, передає УНН.
Я не бачу себе тренером. Мені подобається ідея бути менеджером, але я б волів бути власником. Я хотів би мати власний клуб, починати знизу та змушувати його зростати. Мати можливість дати дітям можливість розвиватися та досягати чогось важливого. Якби мені довелося вибирати, це те, що мене найбільше привабило б
Як зазначається, що Мессі нещодавно підписав новий контракт з "Інтер Маямі" до кінця сезону 2027/2028, однак він вже знайшов способи реалізувати ідею власності, об'єднавшись із давнім товаришем по команді Луїсом Суаресом, щоб заснувати уругвайську команду четвертого дивізіону "Депортіво LSM".
Клуб, ініціали якого розшифровуються як "Луїс Суарес та Мессі", може похвалитися 80 працюючими професіоналами та 3000 членами.
Нагадаємо
"Інтер Маямі" завдяки двом асистам Ліонеля Мессі став чемпіоном MLS, обігравши у фіналі "Ванкувер Вайткепс" - 3:1. Цей трофей став для Мессі 47-м у кар’єрі, а гравці американського клубу - легенди збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Жорді Альба та Серхіо Бускетс завершили кар’єру у футболі.