Ексклюзив
16:27 • 1880 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 3534 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 4750 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 11034 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 16265 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 22365 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 22520 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 23197 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18117 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17133 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Графіки відключень електроенергії
"Не бачу себе тренером": Мессі визначився зі своєю роллю у футболі після завершення кар'єри

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Ліонель Мессі заявив, що не бачить себе тренером після завершення кар'єри, а волів би бути власником власного клубу. Він вже об'єднався з Луїсом Суаресом для створення уругвайської команди четвертого дивізіону "Депортіво LSM".

"Не бачу себе тренером": Мессі визначився зі своєю роллю у футболі після завершення кар'єри

Форвард збірної Аргентини та американського "Інтер Маямі" Ліонель Мессі заявив, що не бачить себе у ролі тренера після завершення кар’єри. Аргентинець хоче мати власний клуб. Про це повідомляє ESPN, передає УНН.

Я не бачу себе тренером. Мені подобається ідея бути менеджером, але я б волів бути власником. Я хотів би мати власний клуб, починати знизу та змушувати його зростати. Мати можливість дати дітям можливість розвиватися та досягати чогось важливого. Якби мені довелося вибирати, це те, що мене найбільше привабило б 

- сказав Мессі.

Як зазначається, що Мессі нещодавно підписав новий контракт з "Інтер Маямі" до кінця сезону 2027/2028, однак він вже знайшов способи реалізувати ідею власності, об'єднавшись із давнім товаришем по команді Луїсом Суаресом, щоб заснувати уругвайську команду четвертого дивізіону "Депортіво LSM".

Клуб, ініціали якого розшифровуються як "Луїс Суарес та Мессі", може похвалитися 80 працюючими професіоналами та 3000 членами.

Нагадаємо

"Інтер Маямі" завдяки двом асистам Ліонеля Мессі став чемпіоном MLS, обігравши у фіналі "Ванкувер Вайткепс" - 3:1. Цей трофей став для Мессі 47-м у кар’єрі, а гравці американського клубу - легенди збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Жорді Альба та Серхіо Бускетс завершили кар’єру у футболі.

Павло Башинський

Спорт
Ліонель Мессі