Мессі здобуває 47-й трофей в кар’єрі, а легенди збірної Іспанії Бускетс і Альба завершують кар’єру: “Інтер Маямі” став чемпіоном MLS

російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 34819 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 47078 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 54859 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 52338 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 56599 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 54871 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39917 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 83444 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 44353 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет7 грудня, 03:24
Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога 7 грудня, 03:42
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини7 грудня, 04:08
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти7 грудня, 04:26
росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters7 грудня, 05:17
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ілон Маск
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Кременчук
Китай
Франція
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Мессі здобуває 47-й трофей в кар’єрі, а легенди збірної Іспанії Бускетс і Альба завершують кар’єру: “Інтер Маямі” став чемпіоном MLS

Київ • УНН

 14 перегляди

Гравці американського клубу - легенди збірної Іспанії та каталонської “Барселони” Жорді Альба та Серхіо Бускетс завершили кар’єру у футболі

Мессі здобуває 47-й трофей в кар’єрі, а легенди збірної Іспанії Бускетс і Альба завершують кар’єру: “Інтер Маямі” став чемпіоном MLS

"Інтер Маямі" завдяки двом асистам Ліонеля Мессі став чемпіоном MLS, обігравши у фіналі "Ванкувер Вайткепс" - 3:1. Цей трофей став для Мессі 47-м у кар’єрі, а гравці американського клубу - легенди збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Жорді Альба та Серхіо Бускетс завершили кар’єру у футболі, передає УНН.

Деталі

Увечері суботи, 6 грудня, відбувся фінальний матч MLS, в якому "Інтер Маямі", за який виступають Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс, Жорді Альба, Родріго Де Пауль та Луїс Суарес, зіграв проти "Ванкувер Вайткепс", де головною зіркою є легенда збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Томас Мюллер.

"Інтер" відкрив рахунок вже на 9 хвилині матчу: м’яч у ворота канадців зрізав власний захисник Едьєр Окампо.

"Ванкувер" відігрався у другому таймі завдяки голу Алі Ахмеда.

Під завісу поєдину на авансцену вийшов Ліонель Мессі, який віддав два асисти: на 70-й хвилині асистував Де Паулю, а крапку в матчі з асисту Мессі поставив Тадео Альєнде.

Таким чином, поєдинок завершився на користь команди Мессі - 3:1, а аргентинського форварда було визнано найкращим гравцем матчу. Кубок MLS став 47-м трофеєм для Мессі.

Також цей трофей став останнім в кар’єрі для легенд збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Серхіо Бускетса та Жорді Альби, які оголосили про завершення кар’єри після матчу.

Нагадаємо

У вересні іспанський півзахисник Серхіо Бускетс оголосив, що поставить крапку у професійній кар’єрі після завершення контракту з американським "Інтер Маямі" в кінці сезону MLS-2025.

Павло Башинський

СпортНовини Світу
Іспанія
Німеччина
Ліонель Мессі