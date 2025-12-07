Мессі здобуває 47-й трофей в кар’єрі, а легенди збірної Іспанії Бускетс і Альба завершують кар’єру: “Інтер Маямі” став чемпіоном MLS

"Інтер Маямі" завдяки двом асистам Ліонеля Мессі став чемпіоном MLS, обігравши у фіналі "Ванкувер Вайткепс" - 3:1. Цей трофей став для Мессі 47-м у кар’єрі, а гравці американського клубу - легенди збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Жорді Альба та Серхіо Бускетс завершили кар’єру у футболі, передає УНН.

Деталі

Увечері суботи, 6 грудня, відбувся фінальний матч MLS, в якому "Інтер Маямі", за який виступають Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс, Жорді Альба, Родріго Де Пауль та Луїс Суарес, зіграв проти "Ванкувер Вайткепс", де головною зіркою є легенда збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Томас Мюллер.

"Інтер" відкрив рахунок вже на 9 хвилині матчу: м’яч у ворота канадців зрізав власний захисник Едьєр Окампо.

"Ванкувер" відігрався у другому таймі завдяки голу Алі Ахмеда.

Під завісу поєдину на авансцену вийшов Ліонель Мессі, який віддав два асисти: на 70-й хвилині асистував Де Паулю, а крапку в матчі з асисту Мессі поставив Тадео Альєнде.

Таким чином, поєдинок завершився на користь команди Мессі - 3:1, а аргентинського форварда було визнано найкращим гравцем матчу. Кубок MLS став 47-м трофеєм для Мессі.

Також цей трофей став останнім в кар’єрі для легенд збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Серхіо Бускетса та Жорді Альби, які оголосили про завершення кар’єри після матчу.

Нагадаємо

У вересні іспанський півзахисник Серхіо Бускетс оголосив, що поставить крапку у професійній кар’єрі після завершення контракту з американським "Інтер Маямі" в кінці сезону MLS-2025.