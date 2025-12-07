Месси завоевывает 47-й трофей в карьере, а легенды сборной Испании Бускетс и Альба завершают карьеру: «Интер Майами» стал чемпионом MLS

"Интер Майами" благодаря двум ассистам Лионеля Месси стал чемпионом MLS, обыграв в финале "Ванкувер Уайткепс" - 3:1. Этот трофей стал для Месси 47-м в карьере, а игроки американского клуба - легенды сборной Испании и каталонской "Барселоны" Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили карьеру в футболе, передает УНН.

Детали

Вечером субботы, 6 декабря, состоялся финальный матч MLS, в котором "Интер Майами", за который выступают Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Родриго Де Пауль и Луис Суарес, сыграл против "Ванкувер Уайткепс", где главной звездой является легенда сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер.

"Интер" открыл счет уже на 9 минуте матча: мяч в ворота канадцев срезал собственный защитник Эдьер Окампо.

"Ванкувер" отыгрался во втором тайме благодаря голу Али Ахмеда.

Под занавес поединка на авансцену вышел Лионель Месси, который отдал два ассиста: на 70-й минуте ассистировал Де Паулю, а точку в матче с ассиста Месси поставил Тадео Альенде.

Таким образом, поединок завершился в пользу команды Месси - 3:1, а аргентинский форвард был признан лучшим игроком матча. Кубок MLS стал 47-м трофеем для Месси.

Также этот трофей стал последним в карьере для легенд сборной Испании и каталонской "Барселоны" Серхио Бускетса и Жорди Альбы, которые объявили о завершении карьеры после матча.

Напомним

В сентябре испанский полузащитник Серхио Бускетс объявил, что поставит точку в профессиональной карьере после завершения контракта с американским "Интер Майами" в конце сезона MLS-2025.