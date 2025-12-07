$42.180.00
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Месси завоевывает 47-й трофей в карьере, а легенды сборной Испании Бускетс и Альба завершают карьеру: «Интер Майами» стал чемпионом MLS

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Игроки американского клуба — легенды сборной Испании и каталонской «Барселоны» Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили карьеру в футболе

Месси завоевывает 47-й трофей в карьере, а легенды сборной Испании Бускетс и Альба завершают карьеру: «Интер Майами» стал чемпионом MLS

"Интер Майами" благодаря двум ассистам Лионеля Месси стал чемпионом MLS, обыграв в финале "Ванкувер Уайткепс" - 3:1. Этот трофей стал для Месси 47-м в карьере, а игроки американского клуба - легенды сборной Испании и каталонской "Барселоны" Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили карьеру в футболе, передает УНН.

Детали

Вечером субботы, 6 декабря, состоялся финальный матч MLS, в котором "Интер Майами", за который выступают Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Родриго Де Пауль и Луис Суарес, сыграл против "Ванкувер Уайткепс", где главной звездой является легенда сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер.

"Интер" открыл счет уже на 9 минуте матча: мяч в ворота канадцев срезал собственный защитник Эдьер Окампо.

"Ванкувер" отыгрался во втором тайме благодаря голу Али Ахмеда.

Под занавес поединка на авансцену вышел Лионель Месси, который отдал два ассиста: на 70-й минуте ассистировал Де Паулю, а точку в матче с ассиста Месси поставил Тадео Альенде.

Таким образом, поединок завершился в пользу команды Месси - 3:1, а аргентинский форвард был признан лучшим игроком матча. Кубок MLS стал 47-м трофеем для Месси.

Также этот трофей стал последним в карьере для легенд сборной Испании и каталонской "Барселоны" Серхио Бускетса и Жорди Альбы, которые объявили о завершении карьеры после матча.

Напомним

В сентябре испанский полузащитник Серхио Бускетс объявил, что поставит точку в профессиональной карьере после завершения контракта с американским "Интер Майами" в конце сезона MLS-2025.

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Испания
Германия
Лионель Месси