"Не вижу себя тренером": Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры
Киев • УНН
Лионель Месси заявил, что не видит себя тренером после завершения карьеры, а предпочел бы быть владельцем собственного клуба. Он уже объединился с Луисом Суаресом для создания уругвайской команды четвертого дивизиона "Депортиво LSM".
Форвард сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что не видит себя в роли тренера после завершения карьеры. Аргентинец хочет иметь собственный клуб. Об этом сообщает ESPN, передает УНН.
Я не вижу себя тренером. Мне нравится идея быть менеджером, но я бы предпочел быть владельцем. Я хотел бы иметь собственный клуб, начинать снизу и заставлять его расти. Иметь возможность дать детям возможность развиваться и достигать чего-то важного. Если бы мне пришлось выбирать, это то, что меня больше всего привлекло бы
Как отмечается, Месси недавно подписал новый контракт с "Интер Майами" до конца сезона 2027/2028, однако он уже нашел способы реализовать идею собственности, объединившись с давним товарищем по команде Луисом Суаресом, чтобы основать уругвайскую команду четвертого дивизиона "Депортиво LSM".
Клуб, инициалы которого расшифровываются как "Луис Суарес и Месси", может похвастаться 80 работающими профессионалами и 3000 членами.
Напомним
"Интер Майами" благодаря двум ассистам Лионеля Месси стал чемпионом MLS, обыграв в финале "Ванкувер Уайткэпс" - 3:1. Этот трофей стал для Месси 47-м в карьере, а игроки американского клуба - легенды сборной Испании и каталонской "Барселоны" Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили карьеру в футболе.