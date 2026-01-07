"Не вижу себя тренером": Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Эксклюзив
16:27 • 3168 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 5784 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 6660 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 11836 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 16970 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 23162 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 22929 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 23661 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18288 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17249 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.5м/с
90%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский сегодня на Кипре: что в повестке дня7 января, 08:08 • 6306 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15 • 32455 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина7 января, 10:32 • 27983 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 18691 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 14233 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 14245 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 18707 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 23168 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 68598 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 106131 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Франция
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN14:22 • 3108 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 38561 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 58380 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 100857 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 92364 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
The New York Times
Дипломатка

"Не вижу себя тренером": Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Лионель Месси заявил, что не видит себя тренером после завершения карьеры, а предпочел бы быть владельцем собственного клуба. Он уже объединился с Луисом Суаресом для создания уругвайской команды четвертого дивизиона "Депортиво LSM".

"Не вижу себя тренером": Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры

Форвард сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что не видит себя в роли тренера после завершения карьеры. Аргентинец хочет иметь собственный клуб. Об этом сообщает ESPN, передает УНН.

Я не вижу себя тренером. Мне нравится идея быть менеджером, но я бы предпочел быть владельцем. Я хотел бы иметь собственный клуб, начинать снизу и заставлять его расти. Иметь возможность дать детям возможность развиваться и достигать чего-то важного. Если бы мне пришлось выбирать, это то, что меня больше всего привлекло бы 

- сказал Месси.

Как отмечается, Месси недавно подписал новый контракт с "Интер Майами" до конца сезона 2027/2028, однако он уже нашел способы реализовать идею собственности, объединившись с давним товарищем по команде Луисом Суаресом, чтобы основать уругвайскую команду четвертого дивизиона "Депортиво LSM".

Клуб, инициалы которого расшифровываются как "Луис Суарес и Месси", может похвастаться 80 работающими профессионалами и 3000 членами.

Напомним

"Интер Майами" благодаря двум ассистам Лионеля Месси стал чемпионом MLS, обыграв в финале "Ванкувер Уайткэпс" - 3:1. Этот трофей стал для Месси 47-м в карьере, а игроки американского клуба - легенды сборной Испании и каталонской "Барселоны" Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили карьеру в футболе.

Павел Башинский

Спорт
Лионель Месси