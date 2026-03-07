Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
13:30 • 6160 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 13980 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 14966 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 17672 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 38218 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 52407 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 59371 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43824 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 78404 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29909 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.7м/с
57%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 10748 перегляди
Польща активувала військову авіацію через ракетну атаку рф на Україну7 березня, 06:17 • 3866 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 11527 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 11946 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5228 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 42496 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 49447 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 78405 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 48232 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 56031 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 3110 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5288 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 11978 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 20065 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 20326 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Експорт обсягом 12 МВт здійснюється лише при профіциті системи для її балансування. Кошти від продажу спрямують на ремонт обладнання після обстрілів.

Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень

Україна відновила експорт електроенергії до європейських країн, однак йдеться про невеликі обсяги, які використовуються для балансування енергосистеми. Про це розповів віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець, передає УНН.

Деталі

За його словами, мова не йде про значні поставки електроенергії. Перші обсяги експорту становили лише близько 12 мегаватів і здійснювалися у певні години, коли енергосистема мала профіцит.

По-перше, мова йде не про масштабний експорт. Це буквально десятки мегават у певні години. Для розуміння порядку цифр – перші поставки склали приблизно 12 МВт

-  зазначив Трохимець.

Він пояснив, що рішення про експорт приймає диспетчер НЕК "Укренерго" і лише за умови наявності запасу потужності в енергосистемі.

І тільки тоді, коли система має певний запас. Якщо з балансом стане гірше – експорт просто зупиниться

- наголосив експерт.

Трохимець підкреслив, що це не означає "вивезення електроенергії з країни", як іноді подають у публічному просторі. Насправді йдеться про інструмент балансування енергосистеми.

Він також пояснив, чому в енергосистемі виникає профіцит електроенергії. Однією з причин є весняні паводки, через які гідроелектростанції збільшують виробництво. Другою – різке зростання генерації на сонячних електростанціях із приходом весни.

У результаті вдень енергосистема іноді виробляє більше електроенергії, ніж може спожити

- пояснив він.

У такій ситуації надлишок електроенергії можна або втрачати через примусове обмеження роботи електростанцій, або продавати на зовнішній ринок. За словами експерта, другий варіант є більш логічним, адже енергетичній галузі потрібні кошти на ремонти, відновлення обладнання після обстрілів та підготовку до наступного опалювального сезону.

Крім того, Україна працює синхронно з європейською енергосистемою ENTSO-E, де нормальним є як імпорт, так і експорт електроенергії у різні години доби.

Вдень – профіцит сонячної генерації, тому можна експортувати. Увечері — пікове споживання, і може знадобитися імпорт. Це нормальна логіка роботи інтегрованого енергоринку

- резюмував Трохимець.

Нагадаємо

7 березня ворог здійснив п'яту масовану атаку на енергосистему. У семи регіонах знеструмлено споживачів, а в Києві через обстріл порушено теплопостачання.

Андрій Тимощенков

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна