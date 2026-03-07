Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень

Україна відновила експорт електроенергії до європейських країн, однак йдеться про невеликі обсяги, які використовуються для балансування енергосистеми. Про це розповів віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець, передає УНН.

Деталі

За його словами, мова не йде про значні поставки електроенергії. Перші обсяги експорту становили лише близько 12 мегаватів і здійснювалися у певні години, коли енергосистема мала профіцит.

По-перше, мова йде не про масштабний експорт. Це буквально десятки мегават у певні години. Для розуміння порядку цифр – перші поставки склали приблизно 12 МВт - зазначив Трохимець.

Він пояснив, що рішення про експорт приймає диспетчер НЕК "Укренерго" і лише за умови наявності запасу потужності в енергосистемі.

І тільки тоді, коли система має певний запас. Якщо з балансом стане гірше – експорт просто зупиниться - наголосив експерт.

Трохимець підкреслив, що це не означає "вивезення електроенергії з країни", як іноді подають у публічному просторі. Насправді йдеться про інструмент балансування енергосистеми.

Він також пояснив, чому в енергосистемі виникає профіцит електроенергії. Однією з причин є весняні паводки, через які гідроелектростанції збільшують виробництво. Другою – різке зростання генерації на сонячних електростанціях із приходом весни.

У результаті вдень енергосистема іноді виробляє більше електроенергії, ніж може спожити - пояснив він.

У такій ситуації надлишок електроенергії можна або втрачати через примусове обмеження роботи електростанцій, або продавати на зовнішній ринок. За словами експерта, другий варіант є більш логічним, адже енергетичній галузі потрібні кошти на ремонти, відновлення обладнання після обстрілів та підготовку до наступного опалювального сезону.

Крім того, Україна працює синхронно з європейською енергосистемою ENTSO-E, де нормальним є як імпорт, так і експорт електроенергії у різні години доби.

Вдень – профіцит сонячної генерації, тому можна експортувати. Увечері — пікове споживання, і може знадобитися імпорт. Це нормальна логіка роботи інтегрованого енергоринку - резюмував Трохимець.

Нагадаємо

7 березня ворог здійснив п'яту масовану атаку на енергосистему. У семи регіонах знеструмлено споживачів, а в Києві через обстріл порушено теплопостачання.