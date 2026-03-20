В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати

В Україні відсьогодні, з 20 березня, починає діяти кешбек на пальне. Мінекономіки роз'яснило основні зміни, пише УНН.

Деталі

"Відсьогодні стартувала програма кешбеку на пальне в межах "Національного кешбеку"", - зазначили у Мінекономіки.

Українці, як повідомляється, можуть отримати компенсацію при купівлі пального на АЗС – учасниках програми – за умови безготівкового розрахунку:

15% – дизель;

10% – бензин;

5% – автогаз

У програмі, як вказано, уже понад 20 мереж АЗС - Ukrnafta, OKKO, WOG, AMIC, BVS, KLO, MOTTO, CHIPO, Autotrans, MANGO, Parallel, RODNIK, BRSM-Нафта, UPG, SOCAR, MARTIN, MARSHAL, Avantage7, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Еnergy, БАРС 24/7 - і їхня кількість зростатиме.

"Зростання цін на пальне має глобальні причини, зокрема через війну на Близькому Сході та її вплив на енергетичні ринки. Держава реагує на ці виклики, щоб захистити добробут українців", - наголосили у Мінекономіки.

Як зауважили у Мінекономіки, "проаналізувавши всі можливі опції підтримки тих, хто найбільше відчув фінансове навантаження через стрімке підвищення цін на пальне, уряд обрав найбільш адресний і цифровий інструментарій, що найменше викривлює конкуренцію".

"Кешбек на пальне – це тимчасове рішення, яке має частково компенсувати зростання ціни безпосередньо споживачам. Програма діятиме до 1 травня 2026 року. Нею зможуть скористатися близько 3 млн українців", - наголосили у Мінекономіки.

Максимальний кешбек на пальне – до 1000 грн/місяць на пальне. Загальний ліміт у програмі "Національний кешбек" – до 3000 грн/місяць - повідомили у міністерстві.

