$43.960.0750.500.02
ukenru
Ексклюзив
11:43 • 2928 перегляди
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
10:47 • 11444 перегляди
На 98-му році помер патріарх Філарет
08:59 • 14321 перегляди
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
08:54 • 16874 перегляди
ПДВ для ФОП, посилки і цифрові платформи. Мінфін представив єдиний податковий законопроєкт
08:00 • 15440 перегляди
“Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиціPhoto
06:59 • 16021 перегляди
У ЄС вітають обіцянку Зеленського відновити "Дружбу" за шість тижнів
20 березня, 03:01 • 19804 перегляди
США екстрено перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі для висадки в Ірані - ЗМІ
19 березня, 18:55 • 28918 перегляди
У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
19 березня, 16:26 • 36594 перегляди
Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози
19 березня, 15:12 • 35053 перегляди
У ЄС розглядають можливість продовження тимчасового захисту для українців на шостий рік - Euractiv
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3м/с
37%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЦПД: росія посилює гібридний тиск на США, підтримуючи хакерські операції Ірану20 березня, 02:32 • 17250 перегляди
900 голів за кар'єру: Мессі випереджає Роналду за "швидкострільністю"Video20 березня, 03:32 • 12282 перегляди
Україна дедалі більше погіршує як наступальні, так і оборонні можливості росіян - ISW20 березня, 04:03 • 8828 перегляди
Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам09:24 • 15352 перегляди
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові три дні працювала від генераторів - МАГАТЕ09:34 • 7434 перегляди
Публікації
Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам09:24 • 15432 перегляди
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування19 березня, 13:10 • 41086 перегляди
Репутаційне харакірі Odrex, або як клініка рекламує лікаря, якого судять за медичну недбалість19 березня, 11:17 • 43473 перегляди
Баланс у тарілці - що потрібно знати про білки, жири, вуглеводи та клітковину19 березня, 10:55 • 44739 перегляди
Ліна Костенко відзначає 96-річчя: факти з життя та творчості поетеси19 березня, 09:28 • 49978 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Пентагон
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в СеуліVideo09:59 • 6360 перегляди
Джамала із 7-річним сином зворушила виконанням хіта "1944"Video19 березня, 15:27 • 23052 перегляди
Андрій Джеджула з донькою потрапив у серйозну ДТП на мосту в Києві19 березня, 14:00 • 25884 перегляди
Україна знову посіла 111-е місце у рейтингу щастя, Фінляндія - перша вдев'яте поспіль19 березня, 07:25 • 60571 перегляди
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо 18 березня, 15:54 • 36210 перегляди
Актуальне
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Times
MIM-104 Patriot
NASAMS

В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати

Київ • УНН

З 20 березня стартувала програма компенсації за купівлю пального на понад 20 мережах АЗС. Максимальний розмір виплати становить 1000 гривень на місяць.

В Україні відсьогодні, з 20 березня, починає діяти кешбек на пальне. Мінекономіки роз'яснило основні зміни, пише УНН.

Деталі

"Відсьогодні стартувала програма кешбеку на пальне в межах "Національного кешбеку"", - зазначили у Мінекономіки.

Українці, як повідомляється, можуть отримати компенсацію при купівлі пального на АЗС – учасниках програми – за умови безготівкового розрахунку:

  • 15% – дизель;
    • 10% – бензин;
      • 5% – автогаз

        У програмі, як вказано, уже понад 20 мереж АЗС - Ukrnafta, OKKO, WOG, AMIC, BVS, KLO, MOTTO, CHIPO, Autotrans, MANGO, Parallel, RODNIK, BRSM-Нафта, UPG, SOCAR, MARTIN, MARSHAL, Avantage7, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Еnergy, БАРС 24/7 - і їхня кількість зростатиме.

        "Зростання цін на пальне має глобальні причини, зокрема через війну на Близькому Сході та її вплив на енергетичні ринки. Держава реагує на ці виклики, щоб захистити добробут українців", - наголосили у Мінекономіки.

        Подорожчання пального і газу на тлі війни на Близькому Сході вплине на інфляцію - НБУ19.03.26, 15:02 • 3028 переглядiв

        Як зауважили у Мінекономіки, "проаналізувавши всі можливі опції підтримки тих, хто найбільше відчув фінансове навантаження через стрімке підвищення цін на пальне, уряд обрав найбільш адресний і цифровий інструментарій, що найменше викривлює конкуренцію".

        "Кешбек на пальне – це тимчасове рішення, яке має частково компенсувати зростання ціни безпосередньо споживачам. Програма діятиме до 1 травня 2026 року. Нею зможуть скористатися близько 3 млн українців", - наголосили у Мінекономіки.

        Максимальний кешбек на пальне – до 1000 грн/місяць на пальне. Загальний ліміт у програмі "Національний кешбек" – до 3000 грн/місяць

        - повідомили у міністерстві.

        Українці з 20 березня зможуть отримати кешбек на пальне18.03.26, 19:22 • 30476 переглядiв

        Юлія Шрамко

        СуспільствоЕкономікаФінанси
        Енергетика
        Банківська картка
        Україна