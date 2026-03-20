ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.7м/с
50%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Пентагон
Израиль
Реклама
Актуальное
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300

В Украине начинает действовать кешбэк на топливо – что нужно знать

Киев • УНН

 • 338 просмотра

С 20 марта стартовала программа компенсации за покупку топлива на более чем 20 сетях АЗС. Максимальный размер выплаты составляет 1000 гривен в месяц.

В Украине с сегодняшнего дня, с 20 марта, начинает действовать кешбэк на топливо. Минэкономики разъяснило основные изменения, пишет УНН.

Детали

"С сегодняшнего дня стартовала программа кешбэка на топливо в рамках "Национального кешбэка"", - отметили в Минэкономики.

Украинцы, как сообщается, могут получить компенсацию при покупке топлива на АЗС – участниках программы – при условии безналичного расчета:

  • 15% – дизель;
    • 10% – бензин;
      • 5% – автогаз

        В программе, как указано, уже более 20 сетей АЗС - Ukrnafta, OKKO, WOG, AMIC, BVS, KLO, MOTTO, CHIPO, Autotrans, MANGO, Parallel, RODNIK, BRSM-Нафта, UPG, SOCAR, MARTIN, MARSHAL, Avantage7, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Energy, БАРС 24/7 - и их количество будет расти.

        "Рост цен на топливо имеет глобальные причины, в частности из-за войны на Ближнем Востоке и ее влияния на энергетические рынки. Государство реагирует на эти вызовы, чтобы защитить благосостояние украинцев", - подчеркнули в Минэкономики.

        Как отметили в Минэкономики, "проанализировав все возможные опции поддержки тех, кто больше всего ощутил финансовую нагрузку из-за стремительного повышения цен на топливо, правительство выбрало наиболее адресный и цифровой инструментарий, который меньше всего искажает конкуренцию".

        "Кешбэк на топливо – это временное решение, которое должно частично компенсировать рост цены непосредственно потребителям. Программа будет действовать до 1 мая 2026 года. Ею смогут воспользоваться около 3 млн украинцев", - подчеркнули в Минэкономики.

        Максимальный кешбэк на топливо – до 1000 грн/месяц на топливо. Общий лимит в программе "Национальный кешбэк" – до 3000 грн/месяц

        - сообщили в министерстве.

        Юлия Шрамко

        ОбществоЭкономикаФинансы
        Энергетика
        Банковская карта
        Украина