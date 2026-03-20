В Украине начинает действовать кешбэк на топливо – что нужно знать

В Украине с сегодняшнего дня, с 20 марта, начинает действовать кешбэк на топливо. Минэкономики разъяснило основные изменения, пишет УНН.

Детали

"С сегодняшнего дня стартовала программа кешбэка на топливо в рамках "Национального кешбэка"", - отметили в Минэкономики.

Украинцы, как сообщается, могут получить компенсацию при покупке топлива на АЗС – участниках программы – при условии безналичного расчета:

15% – дизель;

10% – бензин;

5% – автогаз

В программе, как указано, уже более 20 сетей АЗС - Ukrnafta, OKKO, WOG, AMIC, BVS, KLO, MOTTO, CHIPO, Autotrans, MANGO, Parallel, RODNIK, BRSM-Нафта, UPG, SOCAR, MARTIN, MARSHAL, Avantage7, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Energy, БАРС 24/7 - и их количество будет расти.

"Рост цен на топливо имеет глобальные причины, в частности из-за войны на Ближнем Востоке и ее влияния на энергетические рынки. Государство реагирует на эти вызовы, чтобы защитить благосостояние украинцев", - подчеркнули в Минэкономики.

Как отметили в Минэкономики, "проанализировав все возможные опции поддержки тех, кто больше всего ощутил финансовую нагрузку из-за стремительного повышения цен на топливо, правительство выбрало наиболее адресный и цифровой инструментарий, который меньше всего искажает конкуренцию".

"Кешбэк на топливо – это временное решение, которое должно частично компенсировать рост цены непосредственно потребителям. Программа будет действовать до 1 мая 2026 года. Ею смогут воспользоваться около 3 млн украинцев", - подчеркнули в Минэкономики.

Максимальный кешбэк на топливо – до 1000 грн/месяц на топливо. Общий лимит в программе "Национальный кешбэк" – до 3000 грн/месяц - сообщили в министерстве.

Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо