Братия Лавры спасла древние иконы во время ночной атаки врага
Киев • УНН
Во время ночной атаки 15 июня на территории Лавры произошел пожар. Братия и спасатели успели эвакуировать древние иконы и церковные святыни.
Братия Киево-Печерской Лавры успела спасти древние иконы и святыни с территории культурной святыни, которая в ночь на 15 июня подверглась вражеской атаке. Об этом сообщил епископ Авраамий, информирует УНН.
Детали
По его словам, Киево-Печерская Лавра оказалась среди объектов, которые "подверглись воздействию этой масштабной атаки".
Прежде всего была организована срочная эвакуация святынь и богослужебных предметов, древних икон, антиминсов и других святынь, которые представляют не только церковную, но и национальную и общечеловеческую ценность. Благодаря слаженным действиям братии лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений, удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни
Он подчеркнул, что "каждое повреждение, нанесенное такому месту, является болезненной потерей не только для верующих, но и для всех людей, осознающих значение духовного, культурного и исторического наследия для будущих поколений".
Призываем международное сообщество, представителей религиозных организаций, культурных институций и всех людей доброй воли обратить внимание на необходимость защиты духовного и культурного наследия Украины в условиях продолжающейся войны. Сохранение таких святынь является общей ответственностью перед историей, современностью и будущими поколениями
Напомним
В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке врага. В результате атаки, в частности, произошло возгорание на территории Киево-Печерской Лавры.
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