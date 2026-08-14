Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как "Киевстонер", во время пребывания в Польше мог стать мишенью киллера, действовавшего по заказу российских спецслужб. Об этом пишет RMF FM, передает УНН.

Как сообщал УНН 13 августа, польские спецслужбы задержали россиянина, который по заданию рф планировал убийство гражданина США украинского происхождения в Варшаве.

Сегодня издание RMF FM сообщило, что целью российского киллера был украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, известный как "Киевстонер".

Как выясняется, Слевина Дадяна, настоящее имя которого Альберт Васильев, федеральная служба безопасности обвинила в контроле и управлении логистикой доставки беспилотников в московскую область, которые должны были быть использованы для атак на стратегические объекты в российской столице и ее окрестностях