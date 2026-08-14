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фсб заказала убийство рэпера "Киевстонера" в Польше - СМИ

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

Польские спецслужбы задержали россиянина, который по заданию рф планировал убийство украинского рэпера Альберта Васильева в Варшаве. фсб обвиняет его в контроле логистики дронов для атак на москву.

фсб заказала убийство рэпера "Киевстонера" в Польше - СМИ

Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как "Киевстонер", во время пребывания в Польше мог стать мишенью киллера, действовавшего по заказу российских спецслужб. Об этом пишет RMF FM, передает УНН.

Детали

Как сообщал УНН 13 августа, польские спецслужбы задержали россиянина, который по заданию рф планировал убийство гражданина США украинского происхождения в Варшаве.

Сегодня издание RMF FM сообщило, что целью российского киллера был украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, известный как "Киевстонер". 

Как выясняется, Слевина Дадяна, настоящее имя которого Альберт Васильев, федеральная служба безопасности обвинила в контроле и управлении логистикой доставки беспилотников в московскую область, которые должны были быть использованы для атак на стратегические объекты в российской столице и ее окрестностях

- пишет издание.

Дроны якобы были контрабандой ввезены из Словакии через Польшу и беларусь. Музыканта внесли в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

кремль утверждает, что рэпер сотрудничает с украинскими спецслужбами. Он отрицает эти обвинения.

Напомним

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Павел Башинский

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российская пропаганда
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