Экс-руководитель оккупированного Донецкого СИЗО получил подозрение в жестоком обращении с гражданскими

$44.700.0151.550.06
ukenru
17:29 • 380 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ
17:07 • 1724 просмотра
российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters
15:07 • 14641 просмотра
путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT
13:43 • 21372 просмотра
В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов
13:33 • 18408 просмотра
Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении
Эксклюзив
12:27 • 18741 просмотра
Как отрастить длинные волосы: парикмахер назвала главные правила ухода
Эксклюзив
12:18 • 18033 просмотра
Останки Евгения Коновальца привезли в собор УГКЦ в КиевеPhoto
14 августа, 11:10 • 16026 просмотра
Аэропорт на Сицилии продлил приостановку работы из-за извержения Этны
Эксклюзив
14 августа, 09:00 • 21228 просмотра
Деньги на счёте — ещё не гарантия: как получить туристическую визу в Великобританию
14 августа, 07:59 • 20230 просмотра
Из-за вражеских атак часть 3 областей осталась без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.4м/с
47%
753мм
Популярные новости
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto14 августа, 08:39 • 37607 просмотра
Зеленский не может найти кандидата на должность посла Украины в США — Politico 14 августа, 08:42 • 13556 просмотра
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto14 августа, 10:08 • 30069 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14:05 • 17693 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14:43 • 12308 просмотра
публикации
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14:43 • 12398 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14:05 • 17782 просмотра
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto14 августа, 10:08 • 30151 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto14 августа, 08:39 • 37685 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа14 августа, 06:25 • 42317 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Майя Санду
Лавров Сергей Викторович
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Польша
Литва
Соединённые Штаты
Европа
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 47766 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 44119 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 61771 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 56239 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 194547 просмотра
Актуальное
Техника
T-72
The New York Times
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс

Экс-руководитель оккупированного Донецкого СИЗО получил подозрение в жестоком обращении с гражданскими

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Бывший сотрудник Донецкого СИЗО возглавил оккупационное учреждение и удерживал пятерых гражданских в бесчеловечных условиях. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Экс-руководитель оккупированного Донецкого СИЗО получил подозрение в жестоком обращении с гражданскими

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему сотруднику Донецкого следственного изолятора. После российской оккупации он возглавил незаконно созданное учреждение исполнения наказаний, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемый возглавил оккупационный СИЗО.

Как минимум пятерых гражданских лиц — трех женщин и двух мужчин в возрасте от 19 до 67 лет — незаконно задержали из-за их проукраинской позиции и по сфабрикованным обвинениям. Их содержали в бесчеловечных условиях: в камерах с постоянным тусклым освещением, без вентиляции, в сырости, среди плесени, клопов, тараканов, вшей и крыс

— говорится в сообщении.

Заключенных кормили пищей, непригодной для употребления. Из-за постоянного недоедания они быстро теряли вес — некоторые почти на 20 кг. При этом питьевой воды фактически не было: вместо нее лишь раз в трое суток на несколько часов подавали техническую воду.

Фигуранту инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику российской пенитенциарной системы за пытки украинских военнопленных в Луганской области.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Луганская область
Генеральный прокурор Украины
Украина
Донецк