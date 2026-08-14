Экс-руководитель оккупированного Донецкого СИЗО получил подозрение в жестоком обращении с гражданскими

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему сотруднику Донецкого следственного изолятора. После российской оккупации он возглавил незаконно созданное учреждение исполнения наказаний, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемый возглавил оккупационный СИЗО.

Как минимум пятерых гражданских лиц — трех женщин и двух мужчин в возрасте от 19 до 67 лет — незаконно задержали из-за их проукраинской позиции и по сфабрикованным обвинениям. Их содержали в бесчеловечных условиях: в камерах с постоянным тусклым освещением, без вентиляции, в сырости, среди плесени, клопов, тараканов, вшей и крыс