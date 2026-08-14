Экс-руководитель оккупированного Донецкого СИЗО получил подозрение в жестоком обращении с гражданскими
Киев • УНН
Бывший сотрудник Донецкого СИЗО возглавил оккупационное учреждение и удерживал пятерых гражданских в бесчеловечных условиях. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему сотруднику Донецкого следственного изолятора. После российской оккупации он возглавил незаконно созданное учреждение исполнения наказаний, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемый возглавил оккупационный СИЗО.
Как минимум пятерых гражданских лиц — трех женщин и двух мужчин в возрасте от 19 до 67 лет — незаконно задержали из-за их проукраинской позиции и по сфабрикованным обвинениям. Их содержали в бесчеловечных условиях: в камерах с постоянным тусклым освещением, без вентиляции, в сырости, среди плесени, клопов, тараканов, вшей и крыс
Заключенных кормили пищей, непригодной для употребления. Из-за постоянного недоедания они быстро теряли вес — некоторые почти на 20 кг. При этом питьевой воды фактически не было: вместо нее лишь раз в трое суток на несколько часов подавали техническую воду.
Фигуранту инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.
Напомним
Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику российской пенитенциарной системы за пытки украинских военнопленных в Луганской области.