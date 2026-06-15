Атака на Киев - количество раненых возросло до 11
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев ранены 11 человек, среди которых беременная женщина. Из-за обстрела возник пожар на территории Киево-Печерской Лавры.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 15 июня, ранены по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, 8 из них пострадавших медики госпитализировали.
В частности, в больнице находится и раненая беременная женщина
В свою очередь начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко рассказал, что штабы помощи людям рядом с локациями, где пострадали жилые дома, будут развернуты, а информация о них обнародована после отбоя.
Сейчас во всех районах, где пострадали жилые дома, все работают в рамках протоколов безопасности. Берегите себя, атака продолжается — есть угроза применения крылатых ракет. Да, сегодня тушить пожары несколько помогает дождь. Но лучше знать о дожде, находясь в укрытии
Позже он предупредил, что на подступах к городу наблюдается новая волна ударных БпЛА и крылатых ракет.
Напомним
В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке врага. В результате атаки, в частности, произошло возгорание на территории Киево-Печерской Лавры.
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