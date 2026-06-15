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Атака на Киев - количество раненых возросло до 11

Киев • УНН

 • 1960 просмотра

В результате ночной атаки на Киев ранены 11 человек, среди которых беременная женщина. Из-за обстрела возник пожар на территории Киево-Печерской Лавры.

Атака на Киев - количество раненых возросло до 11

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 15 июня, ранены по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

По его словам, 8 из них пострадавших медики госпитализировали.

В частности, в больнице находится и раненая беременная женщина

— констатировал Кличко.

В свою очередь начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко рассказал, что штабы помощи людям рядом с локациями, где пострадали жилые дома, будут развернуты, а информация о них обнародована после отбоя.

Сейчас во всех районах, где пострадали жилые дома, все работают в рамках протоколов безопасности. Берегите себя, атака продолжается — есть угроза применения крылатых ракет. Да, сегодня тушить пожары несколько помогает дождь. Но лучше знать о дожде, находясь в укрытии

— посоветовал Ткаченко.

Позже он предупредил, что на подступах к городу наблюдается новая волна ударных БпЛА и крылатых ракет.

Напомним

В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке врага. В результате атаки, в частности, произошло возгорание на территории Киево-Печерской Лавры.

Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метро15.06.26, 02:27 • 10518 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Дожди в Украине
Крылатая ракета
Виталий Кличко
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Киев