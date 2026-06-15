Число раненых в Киеве растет, враг ударил по 25-этажке

Количество раненых в результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 15 июня, возросло до 19. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

По его словам, 11 из пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Среди раненых - беременная женщина, которая находится в больнице, и ребенок, которому помощь оказали на месте. ... Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии