Число раненых в Киеве растет, враг ударил по 25-этажке
Киев • УНН
В столице ранены 19 человек, среди которых беременная и ребенок. В пяти районах столицы повреждена жилая застройка, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Количество раненых в результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 15 июня, возросло до 19. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, 11 из пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.
Среди раненых - беременная женщина, которая находится в больнице, и ребенок, которому помощь оказали на месте. ... Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии
В свою очередь начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах повреждена жилая застройка, зафиксированы возгорания.
"В Дарницком районе враг намеренно ударил по 25-этажному жилому дому. россияне - террористы", - добавил Ткаченко.
Напомним
В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке врага.
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