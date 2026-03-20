У ЄС вітають обіцянку Зеленського відновити "Дружбу" за шість тижнів

Європейський Союз вітає зобов'язання України відновити нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів, заявив президент Євроради Антоніу Кошта на пресконференції за підсумками саміту ЄС, пише УНН.

Ми вітаємо зусилля та зобов'язання України щодо відновлення трубопроводу "Дружба", зруйнованого росією, і ми вітаємо публічне зобов'язання президента Зеленського відновити цей трубопровід "Дружба" протягом наступних шести тижнів - повідомив Кошта.

Він зазначив, що Європейська комісія запропонувала Україні технічну та фінансову підтримку для відновлення трубопроводу "Дружба".

У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію

"Але ми можемо врахувати, що недобросовісною є дія, коли ставиться умова, яку не можуть забезпечити ні Європейський Союз, ні держави-члени, оскільки тільки росія готова вирішити, чи вона знову намагатиметься зруйнувати трубопровід "Дружба" чи ні. росія атакувала трубопровід "Дружба" 23 рази", - зазначив Кошта.

"Уже у 23-й раз Україна знову його відновить, цей трубопровід "Дружба". І, звичайно ж, це не відповідальність України, це не відповідальність Європейського Союзу, це не відповідальність Європейської комісії, Європейської ради, будь-якої держави-члена, і тому те, що робить Угорщина, абсолютно неприйнятно, і така поведінка не може бути прийнята лідерами. І саме тому сьогодні лідери в Єврораді чітко висловилися, чітко засудивши поведінку Угорщини в цьому питанні", - заявив Кошта.

Доповнення

Як повідомляло Politico, "технічна команда ЄС вже прибула до України та очікує на дозвіл Служби безпеки, щоб оглянути трубопровід та оцінити масштаби пошкоджень і терміни ремонту".

Минулого тижня ЄС запропонував направити місію для перевірки нафтопроводу, Україна прийняла пропозицію ЄС щодо технічної підтримки та фінансування для відновлення поставок нафти пошкодженим нафтопроводом.

Україна відновить транзит російської нафти через "Дружбу" за півтора місяці

Угорщина та Словаччина були відрізані від поставок російської нафти через "Дружбу" з кінця січня після російського удару.

Угорщина та Словаччина, єдині країни ЄС, які досі імпортують російську нафту, звинуватили Україну в навмисному затримуванні відновлення потоків нафти з політичних причин.

На саміті ЄС в четвер прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана намагалися переконати, щоб він припинив блокування кредиту ЄС Україні у 90 мільярдів євро. Утім, цього не вдалося досягти.

Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico