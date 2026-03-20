УНН Lite
В ЕС приветствуют обещание Зеленского восстановить "Дружбу" за шесть недель

Киев • УНН

 • 7416 просмотра

Президент Евросовета Антониу Кошта приветствовал решение Владимира Зеленского восстановить поврежденную Россией инфраструктуру. Ремонт продлится полтора месяца.

Европейский Союз приветствует обязательство Украины восстановить нефтепровод "Дружба" в течение шести недель, заявил президент Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, пишет УНН.

Мы приветствуем усилия и обязательства Украины по восстановлению трубопровода "Дружба", разрушенного россией, и мы приветствуем публичное обязательство президента Зеленского восстановить этот трубопровод "Дружба" в течение следующих шести недель

- сообщил Кошта.

Он отметил, что Европейская комиссия предложила Украине техническую и финансовую поддержку для восстановления трубопровода "Дружба".

"Но мы можем учесть, что недобросовестным является действие, когда ставится условие, которое не могут обеспечить ни Европейский Союз, ни государства-члены, поскольку только россия готова решить, будет ли она снова пытаться разрушить трубопровод "Дружба" или нет. россия атаковала трубопровод "Дружба" 23 раза", - отметил Кошта.

"Уже в 23-й раз Украина снова его восстановит, этот трубопровод "Дружба". И, конечно же, это не ответственность Украины, это не ответственность Европейского Союза, это не ответственность Европейской комиссии, Европейского совета, любого государства-члена, и поэтому то, что делает Венгрия, абсолютно неприемлемо, и такое поведение не может быть принято лидерами. И именно поэтому сегодня лидеры в Евросовете четко высказались, четко осудив поведение Венгрии в этом вопросе", - заявил Кошта.

Как сообщало Politico, "техническая команда ЕС уже прибыла в Украину и ожидает разрешения Службы безопасности, чтобы осмотреть трубопровод и оценить масштабы повреждений и сроки ремонта".

На прошлой неделе ЕС предложил направить миссию для проверки нефтепровода, Украина приняла предложение ЕС по технической поддержке и финансированию для восстановления поставок нефти по поврежденному нефтепроводу.

Венгрия и Словакия были отрезаны от поставок российской нефти через "Дружбу" с конца января после российского удара.

Венгрия и Словакия, единственные страны ЕС, которые до сих пор импортируют российскую нефть, обвинили Украину в намеренном затягивании восстановления потоков нефти по политическим причинам.

На саммите ЕС в четверг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пытались убедить, чтобы он прекратил блокирование кредита ЕС Украине в 90 миллиардов евро. Впрочем, этого не удалось достичь.

Юлия Шрамко

