Шесть человек ранены в результате 615 ударов оккупантов по Запорожской области

Шесть человек ранены в результате вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 615 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области, в частности:

войска РФ совершили 27 авиационных ударов по Разумовке, Орехову, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому, Новоандреевке и Рождественке;

346 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Кушугум, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Зеленое, Сладкое;

6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Разумовки, Гуляйполя, Варваровки и Зеленого;

236 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Орехова, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Зеленого и Сладкого.

"Поступило 27 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - рассказал Федоров.

Напомним

6 декабря 71-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 44, 47 и 50 лет получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район.

Оккупанты попали в многоэтажку в Запорожье, возник пожар - ОВА