Оккупанты попали в многоэтажку в Запорожье, возник пожар - ОВА

Вечером 25 ноября армия РФ попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом. Пожар на нескольких этажах - сообщил Федоров.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

Число погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 25 ноября увеличилось до 7 человек.