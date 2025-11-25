Оккупанты попали в многоэтажку в Запорожье, возник пожар - ОВА
Киев • УНН
Войска РФ во время обстрела попали в жилой дом в Запорожье, вызвав пожар на нескольких этажах. Информация о пострадавших уточняется.
Вечером 25 ноября армия РФ попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом. Пожар на нескольких этажах
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним
Число погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 25 ноября увеличилось до 7 человек.