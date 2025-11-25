$42.370.10
Ексклюзив
11:46 • 680 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"
10:50 • 2976 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людей
Ексклюзив
10:00 • 16659 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 16188 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 25006 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 34076 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 31293 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідків
07:26 • 27960 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 46098 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану Трампа
24 листопада, 16:43 • 71036 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 16655 перегляди
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 101251 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 91649 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 97804 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людей

Київ • УНН

 • 2982 перегляди

Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки в ніч на 25 листопада збільшилася до 7 осіб. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людей
Фото: ДСНС України

Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки у ніч на 25 листопада збільшилась до 7 людей. Про це повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Кличко, у Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

Водночас рятувальники продовжують розбирати залишки конструкцій пошкоджених будівель у Дніпровському і Деснянському районах столиці, повідомили в ДСНС України.

Крім того, у Дніпровському районі, де пошкоджена житлова багатоповерхівка, працюють психологи: їхню допомогу отримали 140 людей.

Також Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки постраждало 20 людей, 7 із них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів, серед них - дитина.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок удару по Києву 25 листопада загинуло 6 людей, 14 постраждали. Ще 18 людей вдалось врятувати.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКиївКримінал та НП
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ