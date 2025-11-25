Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людей
Київ • УНН
Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки у ніч на 25 листопада збільшилась до 7 людей. Про це повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Кличко, у Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.
Водночас рятувальники продовжують розбирати залишки конструкцій пошкоджених будівель у Дніпровському і Деснянському районах столиці, повідомили в ДСНС України.
Крім того, у Дніпровському районі, де пошкоджена житлова багатоповерхівка, працюють психологи: їхню допомогу отримали 140 людей.
Також Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки постраждало 20 людей, 7 із них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів, серед них - дитина.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок удару по Києву 25 листопада загинуло 6 людей, 14 постраждали. Ще 18 людей вдалось врятувати.